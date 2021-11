Pogoda na wtorek, 9 listopada. Nadchodzi rozpogodzenie. Temperatura będzie jednak niska TVN Meteo/x-news

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie będzie duże z zanikającymi opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.