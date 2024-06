Pogoda sprzyja grzybiarzom. Warty wybrać się na grzybobranie. Zobacz, gdzie na Sądecczyźnie można trafić na prawdziwki i nie tylko

Sądecczyzna rajem dla grzybiarzy

Grzybobranie to nie tylko okazja do zebrania smakowitych i pachnących darów lasu, ale też do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny czy przyjaciół. Dla wielu to też hobby i sposób na oderwanie się od codzienności, chwilę samotności na łonie przyrody. Sądecczyzna jest wręcz idealnym regionem dla grzybiarzy. Niemal w każdej gminie, czy na obrzeżach Nowego Sącza występują lasy, a w nich można znaleźć grzyby.

Zobacz, gdzie na Sądecczyźnie można trafić na prawdziwki i nie tylko

