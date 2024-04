Policjant z Krakowa mistrzem w wyciskaniu sztangi na leżąco. Adam Rajtar jest też specjalistą od sztuki walki Kung-fu

Wyciskanie na leżąco

13 i 14 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyły się zawody Pucharu Polski w wyciskaniu klasycznym oraz Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Wydarzenie przyciągnęło do Kielc kilkuset zawodników z całego kraju. W zawodach wziął również udział policjant Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji II w Krakowie podinsp. Adam Rajtar, który 13 kwietnia br. podczas zawodów Pucharu Polski 2024 w klasycznym wyciskaniu sztangi leżąc, zdobył II miejsce w kategorii wagowej do 83 kg dla weteranów powyżej 50 roku życia. Kolejnego dnia policjant podczas Mistrzostw Polski 2024 w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii wagowej do 83 kg dla weteranów powyżej 60 roku życia, swoje zmagania zakończył drugim miejscem na podium.