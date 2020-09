Polska - Bośnia i Hercegowina WYNIK meczu Ligi Narodów. Relacja dzisiaj NA ŻYWO, transmisja live stream 8.09

Polska - Bośnia i Hercegowina WYNIK meczu Ligi Narodów. Polska wygrała pierwszy mecz w Lidze Narodów. Tutaj prowadziliśmy 7 września relację NA ŻYWO ze spotkania Bośnia i Hercegowina - Polska. Sprawdź przebieg i wynik oraz komentarze po meczu w Zenicy.

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus - Kamil Jóźwiak, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak (68. Mateusz Klich), Piotr Zieliński (85. Karol Linetty), Kamil Grosicki (80. Sebastian Szymański) - Arkadiusz Milik.

Żółte kartki: Bednarek i Milik.

Pierwsze 30 minut fatalne, ale piłkarze Jerzego Brzęczka wybronili się. Nie było to wielkie widowisko, ale wygrana ma swoją wagę. W poprzedniej edycji Ligi Narodów ani razu nie zdobyliśmy kompletu punktów, tym razem czynimy to w drugim meczu i liczymy się w walce o awans do finału. A przynajmniej mamy szansę utrzymać się w dywizji A. Tym bardziej, że Holendrzy nieoczekiwanie przegrali u siebie z Włochami 0:1 po golu Nicolo Barelli (45+1 min).

W grupie 1. dywizji A Włosi mają 4 punkty, Polska i Holandia po 3, a Bośnia i Hercegowina 1. Najlepsi na boisku w Zenicy Jacek Góralski i Kamil Jóźwiak, dzielnie sekundowali im Kamil Glik i Kamil Grosicki. - Czy jestem zadowolony? Po ostatniej odpowiedzi wykreśliłem to słowo z mojego słownictwa - powiedział tuż po meczu przed kamerą TVP Sport Jerzy Brzęczek.

90 min - koniec meczu. Polska wygrywa pierwszy mecz w Lidze Narodów. 88 min - Klich uderzył tak, że Begović mógł obronić. Szkoda, bo podanie od Rybusa było palce lizać.

87 min - Żółtą kartkę za faul na Góralskim otrzymał Amir Hadziahmetović.

85 min - Karol Linetty za Piotra Zielińskiego. A pod polską bramką znów gorąco i znów faul na Gliku.

83 min - gospodarze wykonują rzut rożny, faulowany Glik. 80 min - schodzi bohater meczu (gol i asysta) Kamil Grosicki, zastępuje go Sebastian Szymański.

77 min - ostry strzał Dzeko, broni Fabiański, który sam sprokurował nieszczęście, podając piłkę pod nogi rywali. 72 min - Koljić chybia z 12 metrów w idealnej sytuacji. Spóźniony Góralski, który haruje na całej długości boiska. 68 min - schodzi Krychowiak, co bardzo rzadkie w tej kadrze, a wchodzi uśmiechnięty Klich. 67 min**- 14. gol Grosickiego w kadrze. 2:1 dla Polski po podaniu Rybusa i strzale Grosika. ** 60 min - Dzeko za Besicia. Najlepszy snajper Bośni i Hercegowiny wchodzi na boisko. Gospodarze z dwoma napastnikami w pierwszej jedenastce, testują wariant ofensywny przed październikowym barażem o Euro 2020.

56 min - Begović w ostatniej chwili uprzedza Grosika. Znów świetna akcja Jóźwiaka, który już po meczu z Holandią wyrastał na postać numer 1 w pozbawionej "Lewego" kadrze. 54 min - niewiele akcji z obu stron, sporo fauli i gry szarpanej. Próbuje Jóźwiak, próbuje Grosicki, ale szybkie straty piłki niweczą ich wysiłki. A tak dopingują fani Bośni i Hercegowiny.

46 min - zaczyna się druga połowa. Na razie Kamil Glik świetnie wywiązuje się z roli zastępcy nieobecnego Roberta Lewandowskiego - i w roli kapitana drużyny, i strzelca. Godz. 21.46. Piłkarze wracają na boisko, za chwilę początek drugiej połowy meczu. Zmiana u rywali - wchodzi Visca, za Gojaka. Trwa przerwa.

Mecz z Bośnią i Hercegowiną jest dla Kamila Glika i Kamila Grosickiego 75. występem w kadrze. Tym samym dogonili Włodzimierza Lubańskiego.

45 min - 1:1. Gol Kamila Glika po rzucie rożnym! W roli asystenta Kamil Grosicki, który kilka minut wcześniej sam był bliski doprowadzenia do wyrównania.

44 min - kapitalne podanie Góralskiego do Jóźwiaka, a ten bliski przetransportowania piłki do Milika, niewiele brakowało, a gospodarze sami strzelili by sobie bramkę. Chwilę później bardzo groźny strzał Milika, piłka o centymetry mija słupek bramki Bośniaków. 42 min - najlepsza okazja naszych piłkarzy - po podaniu Jóźwiaka, akurat z lewej strony, Grosicki główkuje szczupakiem, ale piłka wpada wprost w ręce Begovicia. 40 min - po okresie lekkiego naporu Polaków, sytuacja wróciła do normy. Ta norma nie jest dla nas optymistyczna. Jerzy Brzęczek coraz częściej łapie się za głowę. 37 min - Fabiański zmuszony interweniować poza polem karnym. Leży na boisku kontuzjnowany Koljić. 35 min - świetna akcja Zielińskiego z Grosickim, w ostatniej chwili rywale przecinają podanie do Milika. A chwilę później tuż obok bramki główkuje Glik. Dobre pięć minut Polaków.

34 min - dobra wymiana piłki Kędziory z Jóźwiakiem, ostatnie podanie przecięte przez obrońcę. Ale mamy rzut rożny. 32 min - Grosicki po wolnym wrzuca piłkę w pole karne, lecz Kędziora nie kończy akcji strzałem. Od bramki Begović. 30 min - oskrzydlająca akcja Bośniaków, piłka ląduje w rękach Fabiańskiego. Niepokojący widok, Polacy grają zbyt wolno, by zaskoczyć gospodarzy, w ataku pozycyjnym jest przyzwoicie tylko do 40. metra przed bramką. Tomasz Smokowski: Prawie 30 minut gry. Zaraz... jakiej gry? Bez kitu. Oczy krwawią, duszę się 28 min - Góralski fauluje Koljicia przed polem karnym i kolejny rzut wolny. Miękka wrzutka, piłka opuszcza boisko. 26 min - Grosicki na spalonym, nieudana pierwsza odpowiedź Biało-Czerwonych. 24 min - 1:0 dla Bośni i Hercegowiny. Strzelcem gola z karnego Haris Hajradinović.

22 min - rzut karny po interwencji Bednarka, który trzymał i pchnął rywala, za co został ukarany żółtą kartką. Nie ma VAR-u, decyzja sędziego nieodwołalna.

21 min - strzał Jóźwiaka, najaktywniejszego z gości, lecz mocno niecelny. 20 min - Zieliński upada w polu karnym, naciągając mięsień przywodziciela. Jednak gra dalej.

19 min - kibice zgromadzeni wokół stadionu w Zenicy odpalają fajerwerki. Na boisku ich brakuje. 16 min - pierwszy kwadrans zakończył się chaosem w polskim polu karnym. 12 min - wreszcie dobra akcja Biało-Czerwonych, ale po podaniu Krychowiaka strzał Rybusa lewą nogą mocno niecelny. 11 min - Polacy mają problem z wyprowadzaniem piłki, na razie nie zagrozili bramce Bośni i Hercegowiny. Zawodnicy Brzęczka prześcigają się w gubieniu piłki.

9 min - ponownie rzut wolny Bośniaków przed polem karnym, znów bez efektu.

5 min - Koljić złapany przez polską defensywę na spalonym. 3 min - pierwszy rzut wolny dla gospodarzy, piłkę na róg wybija Góralski, a po rogu Bednarek. 1 min - rozpoczęli, obie strony z respektem dla rywala. Skład reprezentacji Polski Polska: 22. Łukasz Fabiański - 4. Tomasz Kędziora, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 13. Maciej Rybus - 21. Kamil Jóźwiak, 6. Jacek Góralski, 10. Grzegorz Krychowiak, 20. Piotr Zieliński, 11. Kamil Grosicki - 7. Arkadiusz Milik. - Mogę powiedzieć, że zmiany będą w każdej formacji - zapowiedział Jerzy Brzęczek przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, dzień po porażce z Holandią 0:1 w pierwszym meczu Ligi Narodów 2020. I rzeczywiście, są nowe twarze w jedenastce.

Po pierwsze zmienił się bramkarz - Wojciecha Szczęsnego zastąpił Łukasz Fabiański. Szansę gry od pierwszej minuty dostali ponadto Maciej Rybus, Jacek Góralski, Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik.

Nieoczekiwanie przed meczem wybuchła mała aferka.

Jak twierdzą działacze Herthy Berlin - ich napastnik Krzysztof Piątek zgodnie z ustaleniami z PZPN powinien był polecieć z Amsterdamu prosto do stolicy Niemiec. Tymczasem jest on wraz z całą kadrą w Zenicy. Niemcy oskarżają Polaków o złamanie umowy, co jest o tyle istotne, że po powrocie z Bośni i Hercegowiny piłkarza czeka w Niemczech pięciodniowa kwarantanna. A to oznacza, że nie wystąpi w meczu Pucharu Niemiec. Trener Herthy Berlin Bruno Labbadia: To okrutne, co dzieje się za kulisami Polska - Bośnia i Hercegowina WYNIK i relacja na żywo meczu Ligi Narodów 7.09 Rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Onetem przyznał, że faktycznie Hertha poprosiła, aby Piątek wrócił do klubu zaraz po meczu z Holandią, lecz PZPN po prostu nie wyraził na to zgody.

- Nie było wcześniej podjętych żadnych ustaleń, że piłkarz zostanie zwolniony ze zgrupowania. Jako team manager odpowiedziałem działaczom Herthy, że przecież odbyła się ostatnio konferencja z UEFA. Padły na niej stwierdzenia, że lokalne federacje mają rozmawiać z rządami, by piłkarze wracający ze zgrupowań reprezentacji nie musieli przechodzić kwarantanny. My zrobiliśmy to w Polsce, podobnie jest np. we Włoszech i wielu innych krajach – twierdzi Kwiatkowski. (...) - Niemcy stwierdzili, że jest u nich małe zamieszanie z przepisami, ale zrobią wszystko, by piłkarz po powrocie z kadry był zwolniony z kwarantanny.

Jakub Kwiatkowski: Krzysiek wróci najpierw do Polski, a przecież z naszego kraju można normalnie wjechać do Niemiec, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Wynik i relacja meczu Polska - Bośnia i Hercegowina na żywo 7 września Nasi poniedziałkowi rywale są mniej znani niż Holendrzy, ale mają w swoich szeregach superstrzelca Edina Dzeko i bardzo solidnie prezentują się jako drużyna.

- W Bośni i Hercegowinie zmienił się trener, a w takiej sytuacji drużyna zawsze dostaje nowej motywacji, jeszcze większych ambicji. Musimy być przede wszystkim przygotowani na to, co my chcemy grać, ale mając świadomość, jaką siłą dysponuje Bośnia i Hercegowina - mówi Brzęczek. Euro 2020. Terminarz meczów Polaków po przeniesieniu turnieju na rok 2021 Bośnia i Hercegowina - Polska WYNIK i relacja na żywo meczu Ligi Narodów 7.09 W swoim pierwszym, wyjazdowym meczu Bośnia i Hercegowina zremisowała z Włochami 1:1. Tym samym przerwała ich niesamowitą serię jedenastu zwycięstw. To mówi samo za siebie. Tymczasem nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski spędza urlop z rodziną i nie wystąpi w dzisiejszym spotkaniu. Dla naszych rywali ważniejszy od dzisiejszego wyniku jest rezultat przełożonych na październik meczów barażowych o awans na Euro 2020. Jeśli Bośnia i Hercegowina pomyślnie przejdzie kwalifikacje, trafi do grupy z... Polską (a także Hiszpanią i Szwecją). Możliwe więc, że spotkanie w Zenicy będzie dla obu drużyn ważną próbą sił przed przyszłorocznym turniejem.

Bośnia i Hercegowina - Polska WYNIK i relacja na żywo meczu Ligi Narodów 7.09 To już druga edycja Ligi Narodów, a Polacy jeszcze nie wygrali tu meczu. W poprzedniej edycji naszymi rywalami byli Włosi i Portugalczycy - ugraliśmy dwa punkty (po remisie na wyjazdach). W pierwszej kolejce przegraliśmy z Holandią. To dlatego obsunęliśmy się w rankingu FIFA i w najbliższym losowaniu do mistrzostw świata 2022 w Katarze stracimy miejsce w pierwszym koszyku. Jaki będzie wynik w meczu z Bośnią i Hercegowiną?

Bośnia i Hercegowina - Polska Kadra na mecz 7.09 Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik, Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Sebastian Walukiewicz.

Pomocnicy: Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek.

Kiedy? poniedziałek 7 września

O której? Godzina 20.45

Transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacja mobilna (20.05), TVP 1 (20.35), Polsat Sport Jaki wynik meczu Polska - Bośnia i Hercegowina. Relacja w internecie [STREAM] Powyżej przeprowadzimy relację na żywo 7 września od godz. 20.45. Darmowy stream online jest na stronie TVPSPORT.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Płatny stream online udostępni serwis Ipla. LIGA NARODÓW: WYNIKI, TABELE, TERMINARZ [TUTAJ]

