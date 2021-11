Polska - Łotwa. Maciej Stolarczyk: Starzyński zasłużył na powołanie do reprezentacji, jestem z niego zadowolony

- Trudno nie cieszyć się z meczu, który wygrywamy 5:0 – stwierdził Maciej Stolarczyk. - Pragnę podkreślić dobrą postawę zawodników i wzięcie odpowiedzialności za to spotkanie. Po takim meczu jak w Niemczech wiedzieliśmy, że ten z Łotwą będzie trudny. Łotysze do tej pory stracili osiem goli w poprzednich meczach, wiedzieliśmy, że to ciężka do sforsowania obrona. Moi gracze wykorzystali przestrzenie, które sobie wykreowali w sektorze centralnym. Mieliśmy sporo okazji, mogło się to widowisko podobać, bo padło trochę bramek. Zawodnicy pokazali ofensywny styl gry i co za tym idzie, skuteczność.