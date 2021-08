Pomnikowy kasztanowiec spod Wawelu uszkodzony przez nawałnicę - zazielenił się [ZDJĘCIA]

- Te młode listki to efekt ostatniego rzutu sił witalnych kasztanowca. Pogoda teraz sprzyja zazielenianiu się - jest dużo opadów, wilgotno, wcześniej było ciepło. Więc ostatkiem sił kasztanowiec wypuścił zielone listki. Ale generalnie jest w złym stanie, raczej już w tej fazie swojego życia, kiedy bliżej mu do martwego drewna niż żyjącego drzewa

- mówi nam Aleksandra Mikolaszek z ZZM.

Przedstawicielka ZZM tłumaczy, że w przypadku młodych listków, które teraz się pojawiły, jest podobnie jak wtedy, gdy drzewo zazielenia się na wiosnę. - Nie tworzy nowych pni, gałęzi chronionych grubszą korą, z których może wyrosnąć nowe drzewo, tylko zazielenia się. To są młode listki na cienkiej gałązce, a nie nowa forma, która da początek nowemu dużemu kasztanowcowi - zaznacza Aleksandra Mikolaszek. - To drzewo może cieszyć jednorazowymi miejscowymi oznakami swojej witalności, ale ciężko mówić o tym, że widzimy teraz początek nowego drzewa, że z tego pędu się cokolwiek wykształci - to jest po prostu zielony listek.