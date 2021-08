Pomocnik zamienia Limanovię na Poprad. „Pora na nowy rozdział”

Żal Panu odchodzić z Limanovii?

Limanovię reprezentowałem przez dwa sezony. To sporo czasu i wspomnień, zarówno dobrych jak i tych gorszych. Na pewno jednak żal odchodzić. Przez tyle czasu człowiek przyzwyczaja się do tej całej klubowej otoczki. Jak to bywa w życiu, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Przyszedł już taki czas na nowy rozdział w mojej przygodzie z piłką. Jestem ciekaw tego, co przede mną. Odliczam dni do startu rozgrywek.

W poprzednim sezonie udało się wywalczyć z MKS siódme miejsce w czwartej lidze, które wielu kibiców z Limanowej przyjęło jako porażkę. A jak Wy piłkarze na to patrzyliście?

Hm, kto był blisko tej drużyny, ten wiedział, że mieliśmy swoje problemy. Do bardzo wąskiej kadry doszły też kontuzje i pauzy za kartki. Efekt musiał przyjść... Uważam jednak, że przy odrobinie szczęścia, ta lokata mogła być lepsza, ale skończyło się tak, nie inaczej.