Pomysł na grilla bez mięsa. Zobacz, jak można przygotować grilla wegetariańskiego

Klasyki grillowe w roślinnej odsłonie

Nikt z nas nie wyobraża sobie grilla bez klasyków gatunku – kiełbasy i kaszanki. A co, gdyby zaserwować je w wersji… roślinnej? Takie produkty są pełnowartościowe, soczyste i dodatkowo przepyszne! Wyglądem, smakiem, teksturą przypominają mięsne opcje, dlatego przypadną do gustu nie tylko roślinożercom, ale każdemu, kto lubi testować nowości.

- Roślinne opcje, takie jak kiełbaski czy kaszanka, sprawdzą się doskonale, jeśli chcemy częściowo lub całkowicie zrezygnować z mięsa w swojej diecie, ale lubimy jego smak. Odpowiednia kompozycja składników, przypraw oraz tekstura sprawiają, że często nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy coś jest mięsem, czy też nie. Dodatkowo stanowią one dobre źródło białka, które pozyskiwane jest z różnych roślin. Nie zawsze jest to kojarzona z produktami wegańskimi soja, ale również groch, ryż czy pestki dyni – komentuje Dominika Kowalewska, kierownik ds. badań i rozwoju produktów na temat rozwoju technologii w OneDayMore.

Roślinne kiełbaski z grubo mielonym pieprzem i ziołami możemy grillować tradycyjnie na ruszcie lub przyrządzić je z warzywami i zapiec w folii. To opcja dla zwolenników klasyki z ciekawym twistem, którym znudziły się tradycyjne potrawy z grilla, a także proste i szybkie do przygotowania danie, w sam raz na nieplanowaną, letnią wizytę gości!

Kofty - turecki przysmak podany nieco inaczej

Kofta to tradycyjne danie popularne w Turcji, Grecji czy na Bałkanach. Jest to szaszłyk z mielonego mięsa doprawiony orientalnymi przyprawami. W Polsce potrawa zyskuje na popularności i ma wielu fanów.

W wersji roślinnej możesz przygotować ją na kilka sposobów. Najbardziej domowy i czasochłonny to wykonanie koft od podstaw, np. z czerwonej ciecierzycy i kaszy bulgur. Po obróbce termicznej i przyprawieniu należy uformować masę w odpowiedni kształt i grillować. Możesz także zamiast tradycyjnego mięsa wybrać to roślinne - odpowiednio doprawione do złudzenia będzie przypominało mięsny smak dania.