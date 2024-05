Pomysł na obiad. Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta zapiekane w piekarniku [PRZEPIS]

Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta [PRZEPIS]

Składniki na ciasto pierogowe

ziemniaki – 250 g

mąka – ok. 0,5 szklanki

masło – 1 łyżka

kasza manna – 3 łyżki

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka

małe jajko – 1 sztuka

sól – do smaku

Składniki na farsz do pierogów

kurczak (pierś) – ok. 200 g

suszone pomidory – 80 g

ser feta – 80 g

sól, pieprz, papryka

Dodatkowo do posmarowanie pierogów

małe żółtko – 1 sztuka

śmietana – 1 łyżeczka

Wykonanie

Ciasto na pierogi:

Do ugotowanych wcześniej i ugniecionych ziemniaków dodajemy kaszę manną, proszek do pieczenia i odrobinę soli. Wbijamy jajko i dodajemy miękkie masło.

Wyrabiamy ciasto dodając stopniowo mąkę – jej ilość zależy od rodzaju ziemniaków – ciasto ma być gęste i plastyczne.

Na podsypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 4 mm, kroimy na kwadraty (ok. 6 cm), każdy kwadrat dodatkowo rozwałkowujemy.