Pomysł na obiad. Rozgrzewająca zupa meksykańska z mięsem, fasolą, kukurydzą, papryką i pieczarkami. Pycha! [PRZEPIS]

Rozgrzewająca zupa meksykańska [PRZEPIS]

Zupa meksykańska. Fot. Agnieszka Sznajder

Składniki na słuszny gar zupy:

70 dag mięsa drobiowego, indyk lub kurczak

60 dag pieczarek

5 cebul

3 papryki: zielona, czerwona i żółta

2 puszki pomidorów w kawałkach bez skórki lub w sezonie letnim świeże pomidory ok. 6 sztuk

papryczka chili, świeża lub w proszku, można też dodać ajwaru, ilość dawkujemy wg. upodobań

1 puszka kukurydzy

2 puszki czerwonej fasoli

sól, pieprz, zioła jakie lubicie

olej

Wykonanie zupy meksykańskiej:

W dużym rondlu, w którym będzie gotowała się zupa, rozgrzewamy olej i przesmażamy drobno pokrojoną cebulę, następnie przekładamy ją do miski, a w rondlu przesmażamy mięso pokrojone w kostkę, aby się przyrumieniło. Przekładamy je do miski, a w garnku podsmażamy pieczarki.

Do gotowych pieczarek przekładamy mięso i cebulę, dodajemy pomidory z puszki, podlewamy wodą i gotujemy na wolnym ogniu. Następnie dodajemy paprykę zwykłą i chili pokrojoną w kostkę, przyprawiamy i chwilę razem gotujemy. Do zupy dokładamy odcedzoną kukurydzę i parę minut przed końcem gotowania wsypujemy odsączoną fasolę.

Aby zagęścić wywar odlewamy 3 chochle zupy bez mięsa do miski, dokładamy 2-3 łyżki mąki z cieciorki i miksujemy, a następnie wlewamy do gotującej się zupy.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”