Pomysł na obiad. Meksykański garnek z fasolą, kukurydzą i papryką [PRZEPIS]

Przepis na "meksykański garnek" naszej Czytelniczki. Dorota Wójcicka mieszka w Niepołomicach. Prowadzi blog kulinarny Daktyle w czekoladzie.

Składniki

pierś z kurczaka

marchewka

15 dag żółtej fasolki szparagowej

puszka czerwonej fasolki

1/2 puszki kukurydzy

czerwona papryka

6 pieczarek

średniej wielkości cebula

puszka pomidorów

ok. 2-3 łyżeczek soli

łyżeczka słodkiej papryki, bazylii, tymianku

1/2 łyżeczki oregano i majeranku

olej do smażenia

Wykonanie

Pierś z kurczaka pokroić w grubą kostkę, obsmażyć na 2 łyżkach oleju, przełożyć do garnka. Fasolkę szparagową pokroić na ok. trzycentymetrowe kawałki, gotować w lekko osolonej wodzie przez ok. 5 minut, odcedzić, dodać do mięsa.

Paprykę pokroić w paski i razem z marchewką pokrojoną w niedużą kostkę podsmażyć na patelni z łyżką oleju, dodać do kurczaka. Pieczarki pokroić w grube półplasterki, cebulę pokroić w kostkę, razem podsmażyć na patelni z łyżką oleju, przełożyć do garnka. Fasolkę i kukurydzę odcedzić z zalewy, dodać do reszty składników.