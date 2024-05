Pomysł na śniadanie – aromatyczna frittata i przepyszna shakshuka [PRZEPISY]

Śniadanie w jednym garnku

Śródziemnomorska shakshuka czy frittata ze spaghetti z makrelą – to tylko niektóre z propozycji na pyszne śniadanie z jednego garnka. Odpowiednio doprawione aromatycznymi przyprawami i ziołami zaskoczą wszystkich domowników. Są odpowiedzią na kulinarną niemoc, która od czasu do czasu zagląda do każdej kuchni.