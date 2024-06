Pomysł na śniadanie. Wiosenna pasta do kanapek z brokułem, jajkiem i rzodkiewką [PRZEPIS]

- Nie miałam pomysłu na brokuła, a wiedziałam, że mam go w lodówce i muszę natychmiast użyć. I tak wymyśliłam śniadanie: pastę brokułowo-jajeczną z dodatkiem rzodkiewki. I chyba przekonałam się do brokułu, z którym nigdy w zgodzie nie żyłam – mówi nasza Czytelniczka Joanna Tokarz, autorka bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Wiosenna pasta do kanapek z brokułem, jajkiem i rzodkiewką [PRZEPIS]

Składniki:

1 brokuł

2 jajka

4 duże rzodkiewki

1 łyżka śmietany 18%

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo. Różyczki brokuła wrzucamy do lekko osolonej gotującej się wody. Gotujemy ok 9 minut- do miękkości. Studzimy.

Jajka kroimy w kosteczkę, rzodkiewkę siekamy. Ostudzonego brokuła blendujemy. Dodajemy jajka, rzodkiewkę i śmietanę. Mieszamy i doprawiamy do smaku.