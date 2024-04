Pomysły na nietypowe dania z grilla. Tego jeszcze nie było, czyli jajka z grilla [PRZEPISY]

Jajka na twardo z grilla?

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy grillowali jajka także w Polsce. Możemy je przyrządzić nawet na śniadanie. W tym celu umyte jajko nakłuwamy (podobnie jak przy robieniu wydmuszek) i kładziemy na skraju rusztu. Zapobiegnie to pękaniu. Czas podgrzewania zależy od wielkości grilla, ilości żaru, ale też efektu końcowego, który chcemy uzyskać. W przypadku jajka na twardo musimy poczekać 10-15 minut. Pamiętajmy jednak, żeby w trakcie pieczenia kilkukrotnie je obracać. Jeżeli chcemy zjeść jajko na miękko to trzymajmy je na grillu krócej, czyli około 6 minut.

Chleb w jajku prosto z rusztu

Daniem śniadaniowym, które możemy przygotować na grillu, jest również chleb w jajku. To pożywny posiłek, który dodatkowo pozwoli nam pozbyć się czerstwego pieczywa. - Wystarczy dwa jajka rozmieszać z dwoma łyżkami śmietany i doprawić solą oraz pieprzem – podpowiada Tomasz Jokiel, ekspert z firmy Fermy Drobiu Jokiel. - Zamaczamy w tej mieszance chleb i czekając aż dobrze nasiąknie, smarujemy ruszt masłem klarowanym. Grillujemy do zarumienienia i podajemy posypane szczypiorkiem.

Jajko z papryką w roli głównej

Pysznym daniem grillowym z długą tradycją są faszerowane papryki wypełnione mięsnym nadzieniem, podawane z jajkiem. Pamiętajmy, aby wybierać papryki o kształcie zbliżonym do kwadratowego, co ułatwi ich ustawienie.

Wykonanie

Przekrajamy papryki centymetr poniżej ogonka, wydrążamy nasiona, uzyskując warzywną miseczkę. Mięso mielone mieszamy z 1 jajkiem, pokrojoną cebulą, czosnkiem, oliwkami, przecierem pomidorowym, solą, pieprzem i innymi przyprawami. Wyrabiamy na gładką masę. Faszerujemy nią przygotowane papryki, tak aby pozostawić miejsce na wbicie jaj. Układamy na ruszcie i pieczemy ok. 45 minut. Następnie zdejmujemy paprykowe miseczki i ostrożnie do każdej z nich wbijamy po jednym jajku (jak na jajko sadzone). Posypujemy solą i pieprzem oraz posypujemy wiórkami masła. Ustawiamy na grillu i pieczemy przez kolejne ok. 15 minut.