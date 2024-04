Poniedziałek Wielkanocny to ostatni dzień jarmarku na Rynku Głównym

Krakowski Jarmark Wielkanocny przyciąga turystów i wystawców nie tylko z całej Polski

Siuda Baba odwiedzi Jarmark Wielkanocny w Krakowie

Siuda Baba to dawny, polski zwyczaj ludowy obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny, który współcześnie zachował się jedynie w podkrakowskich wsiach. Siuda Baba to mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę w podartym ubraniu. Chodzi od domu do domu w towarzystwie Cygana i kilku krakowiaków, zbierając datki i szukając młodych panien, by wysmarować je sadzą.