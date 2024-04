Wiadra, woda i osiedlowe bitwy. Tak kiedyś wyglądał śmigus-dyngus w Krakowie i innych polskich miastach. Dziś za coś takiego grożą kary!

Śmigus-dyngus w Krakowie w latach 90. Zobacz zdjęcia!

Dlaczego Śmigus-Dyngus? Śmigus pierwotnie oznaczał uderzanie gałęziami, rózgami albo palmą. Dawniej w Poniedziałek Wielkanocny był zwyczaj smagania panien po nogach witkami, gałęziami i polewania wodą – podwójne lanie dopóty, dopóki dziewczyna nie złożyła okupu. Dyngus dawał możliwość wykupienia się dziewcząt od podwójnego lania. Znaczy tyle, co branie okupu, wykup. Nie możemy też zapominać, że dyngus to słowiański „włóczebny”, dlatego kiedyś polegał również na chodzeniu po domach z życzeniami i śpiewem, które miało przynieść szczęście gospodarzom. Włóczebnicy, późniejsi dyngusiarze, za taką wizytę otrzymywali świąteczny poczęstunek, a od dziewcząt pisanki jako oznaki sympatii i wykupu od polewania. Jeśli nie było odpowiedniego podarunku, to robili nieprzyjemne psikusy. Z czasem te wszystkie zwyczaje połączyły się w jeden zwany Śmigusem-Dyngusem.

Śmigus-dyngus, potocznie zwany Lanym Poniedziałkiem jest niewątpliwe tradycją kultywowaną w Polsce od pokoleń. To nierozłączny aspekt Świąt Wielkanocnych, a wiele osób tego dnia ma świetną zabawę. Wzajemne oblewanie się wodą w Poniedziałek Wielkanocny wywodzi się jeszcze z praktyk słowiańskich. Słowianie oblewali się zimną wodą celebrując w ten sposób radość po odejściu zimy oraz przebudzeniu się wiosny. Dawniej już w nocy z niedzieli na poniedziałek wyruszali dyngusiarze i inni przebierańcy, by psocić, figlować i oblewać wodą.

Krakowskie zwyczaje w lany poniedziałek

To jednak nie wszystko, ponieważ Lany Poniedziałek w Krakowie to również odpust Emaus, który łączy w sobie kiermasz, jarmarczne spektakle i zabawy. Jego celem jest pielęgnowanie historycznych i folklorystycznych tradycji Krakowa oraz lokalnego rzemiosła artystycznego i wzornictwa. W tym roku wyjątkowo odbędzie się na alejce pieszo-rowerowej wzdłuż Błoń od strony alei 3 Maja pod nazwą Jarmark odpustowy Emaus przy Błoniach w godz. 9-17.

Brak umiary może słono kosztować

Jak informuje nas krakowska policja, nieprzemyślane zachowania w Lany Poniedziałek mogą pociągnąć za sobą spore konsekwencje. Mandat za oblewanie wodą przechodniów - od 20 do 500 zł, wlewanie wody do mieszkania, klatki schodowej, samochodu lub autobusów i tramwajów - do 500 zł, oblanie rowerzysty lub jadącego samochodu - do 500 zł. Ponadto sąd może nałożyć grzywnę w kwocie do 5 tysięcy złotych.