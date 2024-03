Kraków. Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. To znajdziecie na stoiskach

Tradycyjny jarmark wielkanocny to organizowana cyklicznie inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń, które przyciągają liczne grono mieszkańców i turystów. "Wydarzenie, które łączy się z przygotowaniami do świąt wielkanocnych, odwołuje się także do obrzędów, regionalnych tradycji, folkloru Małopolski i dzielnic Krakowa" - dodają urzędnicy.

Coś dla ducha i coś dla ciała

Na stoiskach nie brakuje również wyrobów świątecznych. Znajdziemy na nich drewniane pisanki w cenie od 4 (niemalowane) do 10 złotych, za malutką palmę zapłacimy 7 złotych, za średnią od 18 do 30 złotych, a za największą nawet 40 złotych. Ozdobny wiklinowy wianek z motywem wielkanocnym to koszt 100 złotych. Kurczaczki do koszyka możecie kupić za 6 złotych, a zająca z filcu i słomy za 20 złotych.

Dla mieszkańców Krakowa i turystów odwiedzających jarmark przygotowano stoiska z alkoholem oraz punkty małej gastronomii z potrawami z grilla, pierogami czy stoisko serwujące zupy.