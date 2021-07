Poniżanie, ośmieszanie, zdjęcia nago - piłkarze duńskiego klubu opisują metody pracy Petera Hyballi

Z tego, co piszą piłkarze Esbjerga można dowiedzieć się, że Hyballa doprowadził do załamania nerwowego fizjoterapeutę. Wobec zawodników stosuje klasyczny mobbing, polegający na ciągłych drwinach, seksistowskich uwagach, wyzwiskach, a nawet rękoczynach.

Zawodnicy ujawniają również, że sztab trenerski Hyballi robił im zdjęcia… nago. Jak to uzasadniono? Fotki mają pomóc zbadać sprawność graczy Esbjerga.

Ponieważ sprawa metod Hyballi w Danii zatacza coraz szersze kręgi, a głos zabrał m.in. prezes tego klubu, który deklarował, że zwróci trenerowi uwagę, by ten zastanowił się nad sposobem pracy, Hyballa zaczął wykorzystywać to podczas treningów. Piłkarze napisali bowiem, że codziennie w sarkastyczny sposób powtarza, co w Danii robić wolno, a czego nie.