Poronin. Protest rodziców ze szkoły w Stasikówce przeciwko reorganizacji placówki. Boją się, że to wstęp do likwidacji szkoły

Reorganizacja stanie się faktem w 2023 roku. Wtedy zostanie ukończona budowa nowej szkoła w Murzasichlu, która stanie na miejscu starego niefunkcjonalnego i małego budynku starej szkoły. Budowa rozpocznie się w tym roku, a zakończyć w 2023 roku. W Murzasichlu powstanie nowoczesny kompleks szkolny - z salą sportową, gminnym przedszkolem dla 100 dzieci i świetlicą - mogący pomieścić 380 uczniów.

Co ma wspólnego Stasikówka z Murzasichlem? Według planu gminy, po oddaniu budynku do użytku w Murzasichlu nowej szkoły, wrócą tam do nauki dzieci z tej wsi oraz z dzieci z klas IV-VIII ze szkół w Małem Cichem i Stasikówce. Gmina już ogłosiła przetarg na zakup nowoczesnego busa, którym będą dowożone dzieci do szkoły.

Do czasu budowy nowej szkoły w Murzasichlu, dzieci z tej placówki będą uczyły się w Małem Cichem. Dzieci ze Stasikówki przyszły rok jeszcze będą uczyły się jak dotąd - zmiany czekają je dopiero od roku szkolnego 2023/2024.