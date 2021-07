Potężne korki przy wjeździe do Tuchowa. Powód? Na DW 977 powstają nowe ronda przy okazji budowy obwodnicy [ZDJĘCIA]

Skończył się odpust, rozpoczęła się budowa rond

W ramach budowy obwodnicy Tuchowa powstaną trzy ronda. Jedno w miejscu, gdzie nowa obwodnica będzie łączyć z ulicą Ryglicką oraz dwa na Drodze Wojewódzkiej nr 977 przy wjeździe do miasta – z jednej i drugiej strony. I to właśnie przy tych dwóch ostatnich rozpoczęły się właśnie roboty budowlane.

- Firma, która buduje obwodnicę, na naszą prośbę, odłożyła te prace do czasu zakończeniu Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, aby dodatkowo nie potęgować korków, które i tak przy tej okazji są spore – tłumaczy Wiktor Chrzanowski, zastępca burmistrza Tuchowa.

Największe problemy sprawia w tym momencie budowa ronda, która powstaje przed mostem na Białej. We wtorek – po godz. 15 - korek do Tuchowa miał ponad pięć kilometrów i ciągnął się aż od początku Zabłędzy. Niektórzy, aby przedostać się na drugi brzeg Białej, musieli stać w nim nawet około godziny. Sytuacja powtórzyła się również w środę, ale tym razem sznur pojazdów przemieszczał się do przodu nieco szybciej niż dzień wcześniej. Powodem utrudnień jest wprowadzone „wahadło” i duża ilość samochodów, jadących od Tarnowa na Tuchów. To w większości osoby, powracające do domów po pracy.