Potrawy z dynią w roli głównej, które skradną twoje serce [PRZEPISY]

Tosty z twarożkiem, marynowaną dynią i orzechami – idealne na śniadanie

Wykonanie marynowanej dyni Do garnka wlewamy wodę, ocet i przyprawy (bez soli). Ustawiamy garnek na małym ogniu i czekamy aż wszystko się zagotuje. Następnie dodajemy łyżeczkę soli i ewentualnie dodatkowo przyprawiamy według uznania. W osobnym garnku gotujemy dynię pokrojoną w drobną kostkę, do momentu aż będzie miękka, pamiętajmy o tym, że dynia nie może się rozpadać. Tak ugotowaną dynię przekładamy do dużego słoika ze szczelną zakrętką i zalewamy marynatą. Słoik odstawiamy do góry dnem i czekamy aż wystygnie. Słoik po otwarciu możemy przechowywać w lodówce nawet przez tydzień.

Sałatka pieczonej dyni i brukselki z orzechami pecan i żurawiną

Wykonanie Dynię dokładnie myjemy i kroimy w drobną kostkę (proponowany gatunek dyni nie wymaga obierania jej ze skóry), brukselkę przecinamy na połówki. Tak pokrojone warzywa, przekładamy do brytfanny. Skrapiamy sokiem z połówki cytryny i polewamy oliwą, doprawiamy solą i pieprzem. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na ok. 30 minut. Do gotowych, wystudzonych warzyw dodajemy suszoną żurawinę, orzechy pecan, sok z pozostałej połowy cytryny i łyżkę miodu, w razie konieczności doprawiamy dodatkowo solą i pieprzem. Wszystko jeszcze raz dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę, możemy wyłożyć na talerz.

Wytrawna tarta z dynią, kozim serem i ziarnami

Wykonanie Pokrojoną w kostkę dynię pieczemy w piekarniku przez ok. 20 minut. Następnie formę do tarty wykładamy kruchym ciastem, które delikatnie nakłuwamy widelcem. Upieczoną dynię przekładamy do formy, dodajemy rozdrobniony kozi ser i przyprawy. Wszystko zalewamy delikatnie śmietaną. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez ok. 30 minut. Gotową tarę posypujemy Chrupiącą sałatką i świeżymi ziołami.

Jesienny deser – ciasto dyniowe z migdałami

Wykonanie

Mąkę przesypujemy do miski i dodajemy do niej pokrojone masło oraz 2 łyżki wody. Ciasto zagniatamy szybkimi ruchami, aż wszystkie składniki połączą się z sobą. Gotowe ciasto zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na ok. 30 minut. Następnie posypujemy mąką blat, na którym będziemy rozwałkowywać ciasto. Rozwałkowanym ciastem, delikatnie wykładamy formę, którą następnie wkładamy do nagrzanego do ok. 180 stopni piekarnika i pieczemy przez ok. 15 minut. Gotowe ciasto wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy do schłodzenia.

Wykonanie musu

Pokrojoną w kostkę dynię pieczemy w piekarniku przez ok. 30 minut, aż stanie się miękka. Gotową dynię odstawiamy do wystygnięcia i miksujemy na gładką masę. Następnie w osobnej misce miksujemy jajka i dodatkowe żółtko. Masę dyniową przekładamy do miski i dodajemy przyprawy, śmietanę, cukier, posiekane migdały. Następnie dodajemy zmiksowane jajka i dokładnie mieszamy. Masę przelewamy do formy z wyłożonym ciastem. Wszystko wkładamy do piekarnika i pieczemy przez ok. 30 minut. Gotowe ciasto odstawiamy do wystudzenia i dekorujemy całymi migdałami.