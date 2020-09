Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników

Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.