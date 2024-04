Poważny wypadek w Szymbarku. Dwie osoby trafiło do szpitala, jedna z nich z urazem kręgosłupa AKTUALIZACJA

Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej w Szymbarku w kierunku Bystrej. Nieco powyżej stacji Polskiej Akademii Nauk. Wiadomo już, że oplem insygnią jechało pięć osób – wszyscy to dwudziestokilkulatkowie. Dwójka z nich trafiła do szpitala – jedna z urazem ręki, druga z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja.

Zgłoszenie o zdarzeniu było nietypowe, bo „nadał” je zegarek Appel, który był połączony z samochodem.