Powiat brzeski i bocheński. Szczepionki są na wyciągnięcie ręki, ale chętnych brak i tempo szczepień coraz bardziej zwalnia

Ile osób zaszczepiło się przeciw COVID-19 w powiecie bocheńskim i brzeskim?

Liczba osób w pełni zaszczepionych w powiecie bocheńskim i brzeskim waha się od kilkunastu do nieco trzydziestu kilku procent całej populacji. W środę 30.06.2021 w powiecie bocheńskim najlepiej wypadała Bochnia, gdzie w pełni zaszczepionych było 9 784 mieszkańców, co daje 33,1 proc. ogółu (13 481 osób, czyli 45,6 proc., przyjęło co najmniej jedną dawkę).

Kolejne gminy wypadają nieco słabiej. Gmina Nowy Wiśnicz notuje 26 ,6 proc. w pełni zaszczepionych, Drwinia - 24,7, Łapanów - 23,6, gmina Bochnia 23,2, Trzciana 22,7, Żegocina 22,2, Lipnica Murowana 21,8, a Rzezawa 21,7. W sumie 30.06.2021 rano w powiecie bocheńskim w pełni zaszczepionych było w środę 28 067 osób, a co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 40 387 osób na 106 947 ogółu mieszkańców.