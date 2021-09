Powiat limanowski. Powrót koszykarzy, nabór siatkarek i zapisy na otwarty turniej karate

Impreza, której organizatorem jest Limanowski Klub Kyokushin Karate, uświetni jubileusz 25–lecia klubu z Limanowej. Chętne ekipy i zawodnicy mogą dokonywać zapisów do poniedziałku 27 września do godziny 23:59 na stronie internetowej www.ikonpolishopen.pl/jak-sie-zarejestrowac/ Patronat nad zawodami sprawuje Polski Związek Karate Kontaktowego. W przypadku pytań można kontaktować się z organizatorem: Shihanem Zbigniewem Golińskim 666 902 612 oraz Sensei Marcinem Guzikiem 530 40 41 41. Impreza ma zostać podzielona na cztery części: Turniej Pomarańczowych Pasów, Turniej Kata, Turniej Główny od 8 kyu (nieskończone 18 lat) oraz Turniej Seniorów, seniorek i mastersów.

Szukają siatkarek

MKS Limanowa zaprasza na siatkarskie zajęcia dziewczynki z roczników 2011, 2012 i 2013. Klub ma w swoich szeregach 70 zawodniczek w przedziale wiekowym 9–18 lat. Siatkarki z Limanowej na co dzień mają okazję rywalizować z rówieśniczkami w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej wśród młodziczek, kadetek i w minisiatkówce. Treningi odbywają się w hali sportowej w ZSTiO w Limanowej przy ul. Z. Augusta 8 we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 18.30. Zapisy prowadzi Aneta Adamczyk (nr tel: 512 255 105).

Powrót koszykarzy

MKS Elektret Limanowa występujący w trzeciej lidze mężczyzn rozpocznie rozgrywki 3 października domową potyczką z MKS Gorlice. Limanowianie za rywali w lidze będą mieć takie zespoły jak: Cracovia Yabimo MG13 Kraków, TS Wisła II Kraków, UKS Regis Wieliczka, Stal Stalowa Wola, Skawa Wadowice, Unia Tarnów, Jura Basket Zabierzów czy Resovia Rzeszów.

Futsalowa rywalizacja

Portal Futsalima.pl opublikował terminarz gier Limanowskiej Ligi Futsalu. Tej jesieni zostanie dokończony poprzedni sezon 2020/2021 (rozgrywki zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa, gdy Rząd zdecydował się na zamknięcie obiektów sportowych) oraz rozpocznie się kampania 2021/2022. Rozgrywki Extraligi i 1 ligi będą odbywać się co środę. Czwarta kolejka wystartuje 3 listopada. Liga Oldboy będzie rozgrywać swoje mecze w piątki. Wznowieniem rozgrywek także nastąpi od czwartej kolejki, 5 listopada.

„W każdej kolejce Ligi Oldboy niektóre drużyny grać będą po dwa spotkania. Proszę o uważne zapoznanie się z terminarzem. Przyspieszamy rozgrywki, aby jeszcze w grudniu Oldboye mogli rozpocząć sezon 2021/2022. Dla Ligi Oldboy przewiduję nowe rozgrywki w systemie mecz i rewanż, a dla Extraligi i I Ligi tylko jedną rundę w obu ligach” – informuje Witold Sochacki z „Govit Sport", organizator rozgrywek.