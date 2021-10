Powiat olkuski stara się o dodatkowe środki na wywóz odpadów z Osady w Kluczach. Wysypisko w tym czasie porasta drzewami i krzewami! Paweł Mocny

Jeszcze kilka lat temu w Kluczach przy ulicy Osada 4 można było zobaczyć wypełnione po brzegi odpadami budynki oraz ogromne sterty śmieci. Mowa tu o nielegalnym wysypisku. Dzisiaj w tym miejscu rosną drzewa, krzewy i trawa. Wcale nie oznacza to, że śmieci zniknęły. One po prostu zarosły! Powiat olkuski planuje wywóz odpadów, ale pieniędzy nie ma. Na razie starają się o dodatkowe środki na to zadanie.