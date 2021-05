Powiat oświęcimski. Stany alarmowe na Sole i Wiśle. Woda w rzekach powoli opada, ale i tak jej poziom jest bardzo wysoki [ZDJĘCIA]

Małopolska zachodnia. Pług i citroen w rowie, kolizje i wypadki. Zima zaskoczyła kierowców i drogowców [ZDJĘCIA]

Po nocnych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu na drogach Małopolski Zachodniej chaos i duże oblodzenie. Doszło do wielu kolizji. W Wysokiej k. Wadowic do rowu wpadła nawet pługo - piaskarka. W miejscowości Nieporaz k. Alwernii, w powiecie chrzanowskim, citroen dachował i też wpadł do rowu. Policja apeluje o ostrożną jazdę [AKTUALIZACJA]