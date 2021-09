Powiat suski. Znęcał się nad żoną, policja zakazała mu powrotu do domu przez 14 dni

Policjanci z Komisariatu Policji w Jordanowie otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Na miejscu okazało się, że mąż stosował wobec żony przemoc fizyczną jak i psychiczną.

- Policjanci, aby zapewnić kobiecie bezpieczeństwo, zatrzymali mężczyznę, który następnie trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w suskiej komendzie – informuje Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, której podlega komisariat w Jordanowie.

Po zbadaniu sytuacji w domu, 46-latek został zwolniony, ale nie mógł wrócić do domu. Policjanci wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia domu oraz zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Sprawą zajęli się też policjanci kryminalni, którzy prowadzą czynności sprawdzające w sprawie znęcania. Za znęcanie się nad rodziną grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ofiary nim przerwą łańcuch przemocy niejednokrotnie boją się sięgnąć po pomoc. Poczucie bezradności, wstyd czy strach są siłą sprawcy przemocy.