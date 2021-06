Powiat tarnowski. Liczą straty po nawałnicy w gminie Zakliczyn. Uszkodzone drogi, pobocza, przepusty, dojazdy do domów

Burzowe chmury nadciągnęły około godz. 19. Ulewa trwała około godziny. Woda spływając z gór niosła ze sobą mnóstwo błota i kamieni. Na drogach tworzyły się namuliska.

Przybór wody był tak błyskawiczny, że nie były w stanie pomieścić jej rowy melioracyjne, strumyki i lokalne potoki. Największe zniszczenia wyrządziła Rudzianka przepływająca przez Rudę Kameralną i Filipowice, ale ucierpiały także sąsiednie Stróże. Przez jakiś czas nieprzejezdna również droga powiatowa na granicy Filipowic i Rudy Kameralnej

- Woda podmyła asfalt w Filipowicach, w wyniku czego doszło do zerwania drogi, a trzy rodziny zostały pozbawione dojazdu do swoich domów. Służby działają już od piątku rano, aby zapewnić im tymczasowy dojazd do drogi publicznej – mówi Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.