Powiat. Zimny prysznic Limanovii i koniec pięknej serii [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

Słopniczanie tym razem musieli przymusowo pauzować. Wedle terminarza Sokół miał zmierzyć się na własnym stadionie z gorlickim Glinikiem, ale klub z miasta nad Ropą w sobotę rozgrywał mecz towarzyski z Wisłą Kraków z okazji swojego jubileuszu 100–lecia (porażka 0:6) i potyczka została przesunięta na sobotę 20 listopada. W Słopnicach biorąc pod uwagę ich obecną sytuację w tabeli, można już bić na alarm. Drużyna trenera Dawida Sudera po rozegraniu dziesięciu meczów w lidze zajmuje dopiero 16. miejsce w ligowym zestawieniu mając na koncie sześć „oczek” (zwycięstwo, trzy remisy i aż sześć porażek; bilans bramkowy wynosi 8 do 21 trafień na niekorzyść ekipy ze Słopnic).

Co innego Limanovia, która zagrała u siebie z Wierchami Rabka Zdrój. Faworytem potyczki z zespołem z drugiej części tabeli byli limanowianie, podopieczni trenera Pawła Zegarka plasujący się w pierwszej czwórce ligi. Niestety, jak to często bywa w piłce, doszło do sporej niespodzianki i to goście mogli cieszyć się z wywalczenia kompletu punktów odnosząc dopiero czwartą wygraną w tym sezonie (3:0). Passa MKS bez porażki trwająca już osiem kolejek (przez ten czas siedem zwycięstw) nieoczekiwanie dobiegła zatem końca.