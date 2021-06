Pożar w Nowej Białej. Coraz więcej domów musi zostać całkowicie rozebranych

Jesteśmy nieco ponad tydzień po pożarze w Nowej Białej. Jak wygląda bieżąca sytuacja, jeśli chodzi o ilość budynków, które trzeba wyburzyć i stawiać praktycznie od nowa?

W sobotę było to 11 budynków, w już w poniedziałek liczba ta sięgnęła 13 obiektów, a co będzie dalej - trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mieć już ostateczne informacje i ekspertyzy. Bez tego nie możemy uruchomić większych odszkodowań, choćby częściowo, ponieważ najpierw musimy wydać decyzje, a to robimy w oparciu o stwierdzoną szkodę przez rzeczoznawców i uprawnionych pracowników branży budowlanej. Niestety to też się zmienia – to, co było widać na początku, że wygląda w miarę dobrze, po kolejnych oględzinach okazywało się, że nie nadaje się do remontu. Liczba budynków do wyburzania zmienia się, ponieważ wraz z rozpoczętymi remontami i odgruzowywaniem okazuje się, że fundamenty bądź główne ściany nośne są naruszone, dlatego w takiej sytuacji musi powstać nowa ekspertyza weryfikująca tą poprzedzającą. Wiemy na pewno, że 23 budynki, które ucierpiały w pożarze są zagrożone i miejmy nadzieję, że więcej rozbiórek raczej już nie będzie.