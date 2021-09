Pracownicy ochrony zdrowia wyjdą na ulice. Do protestu w Warszawie przygotowuje się także liczna reprezentacja z Nowego Sącza i okolic

15 czerwca br. w Sejmie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu. Jego wynik okazał się być jednak dla pracowników służby zdrowia niesatysfakcjonujący, dlatego teraz domagają się m.in. natychmiastowego wprowadzenia zmian do tejże ustawy, co pozwoli na uniknięcie nierównego traktowania pracowników, ale pomoże też w przeciwdziałaniu nadużyciom ze strony pracodawców.

- Spotykamy się, żeby raz na zawsze wyjaśnić sprawę dotyczącą podpisania ustawy przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Nie zgadzamy się z ustalonym przez ministerstwo podziałem płac. Chodzi o to, że przy kształtowaniu wynagrodzenia brany jest pod uwagę tylko jeden czynnik, jakim jest wykształcenie. Doprowadziło to do sytuacji, w której osoby będące mistrzami w swoim zawodzie, mają niższe wynagrodzenie. To jest cios dla tych osób- przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Ptok.