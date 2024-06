Prawo i Sprawiedliwość wygrywa eurowybory w Małopolsce. Beata Szydło z najlepszym wynikiem

Głosowanie w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 odbywało się w godzinach 7–21. Wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Z reguły, łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego jest ustalana przed każdymi wyborami. Nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.

Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju Unii Europejskiej jest ustalana przed każdymi wyborami i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności, co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.W Polsce wybieraliśmy 53 europosłów. Większą liczbę wybierano w czterech innych krajach: Niemczech - 96, Francji - 81,Włoszech - 76 i Hiszpanii - 61.