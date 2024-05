Prezesowi Cracovii został już tylko kroczek w sprawie... Kroczka

Jasik wspiera Kroczka

W każdym razie decyzji co do przyszłości szkoleniowca należy oczekiwać jeszcze przed sobotą, czyli przed ostatnim spotkaniem w tym sezonie – z Ruchem w Chorzowie.

- Chcielibyśmy zostać, zobaczymy, jak to wyjdzie Mam nadzieję, że zostaniemy. Uważam, że trener Dawid zasłużył na to, by dać mu szansę, by poprowadził ten zespół do większych wyzwań – uważa Jasik. – Mam nadzieję, że prezes, kibice są też tego zdania. Nie ma dla mnie innej opcji niż ta, że pozostanie trenerem i będzie korzystał z usług naszego sztabu, który zrobił dobrą robotę, przygotował młody zespół do najtrudniejszych meczów. Unieśliśmy to wspólnie i mam nadzieję, że będziemy kontynuować swoją pracę. Zobaczymy, jakie będą decyzje.