Prezydencki radny Łukasz Wantuch zatrudniony w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Zajmuje się innowacjami

Pytaliśmy radnego, czy taka akcja nie jest trochę formą lizusostwa wobec prezydenta Krakowa. - Książki to tylko środek, żeby wspomóc finansowo fundację. To jest prezydent Krakowa. Autograf na każdej książce to magnes, który przyciąga do zakupu - powiedział. Jak dodał, bez podpisu prezydenta, takich cen za książki by nie uzyskał.