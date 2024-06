Prezydent Aleksander Miszalski rozesłał do mieszkańców Krakowa list. Są w nim podziękowania, obietnice, ale i pewna prośba Aleksandra Łabędź

Prezydent Aleksander Miszalski rozesłał do mieszkańców Krakowa list. Są w nim podziękowania, obietnice, ale i pewna prośba Anna Kaczmarz/Aleksandra Łabędź Zobacz galerię (2 zdjęcia)

"Drogie Krakowianki, Drodzy Krakowianie, od kilku tygodni mam zaszczyt sprawować funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. To dla mnie niezwykły czas - usłyszałem wiele słów wsparcia i za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję" - zwraca się w rozesłanym do mieszkańców stolicy Małopolski liście, prezydent Aleksander Miszalski. Oprócz podziękowań pojawiają się też liczne obietnice, a wśród nich "rozpoczęcie budowy metra w ciągu najbliższych czterech lat". Włodarz królewskiego miasta zwraca się też do mieszkańców z prośbą o zaangażowanie w opracowanie Planu Ogólnego dla Krakowa.