Prezydent Andrzej Duda na 150-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. To niezwykły jubileusz strażaków, którzy zawsze niosą pomoc

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w obchodach 150. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.

- Z dumą patrzę dzisiaj na starosądeckich strażaków, na ich wyposażenie i na ich stałą, nieprzerwaną gotowość do służby – podkreślał prezydent. - Strażacy są wzywani do każdej potrzeby, kiedy ludzie nie wiedzą co zrobić, jak sobie poradzić z niebezpieczeństwem, z zagrożeniem, ze straszną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Pierwsza myśl – wzywają strażaków – mówił Andrzej Duda, dodając, że straż pożarna cieszy się największym społecznym zaufaniem.