Prezydent Cypru odwiedził Kraków. Mówił o konieczności poszerzenia Unii Europejskiej

Konieczność współpracy w obliczu toczących się wojen

W Collegium Novum prezydent Republiki Cypryjskiej wygłosił wykład dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezydent mówił przede wszystkim o Unii Europejskiej, przypadającej rocznicy 20-lecia przystąpienia Polski i Cypru do Wspólnoty, a także o wyzwaniach na przyszłość.

„Nie przesadzę, jeśli powiem, że do 1 maja 2004 r. UE była naszą obiecaną latarnią morską, która wskazywała nam drogę, ale i była naszym portem, była naszą Itaką, światełkiem nadziei na przyszłość” – powiedział prezydent Cypru. Podkreślił wagę zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego we wspólnej dyskusji Brukseli i krajów UE.