Prezydent Krakowa cieszy się z 134 mln z Polskiego Ładu, choć wcześniej krytykował rządowy program

Krytyka zamieniła się w radość

Jeszcze niedawno władze Krakowa krytykowały Polski Ład. Na oficjalnym profilu miasta Krakowa można było oglądać grafiki, na których hasło Polski Ład zamieniano na „Polski Rozkład” i pisano o nim „Polski Ład to w rzeczywistości mega podatek”. Chodzi o zmiany w ustawach o PIT i CIT, które zwiększają kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, podnoszą drugi próg podatkowy z 85,5 do 120 tys. zł i wprowadzają ulgi podatkowe dla klasy średniej. Dla budżetów miast oznacza to mniejsze wpływy.