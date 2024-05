Produkty BIO - co warto wiedzieć o żywności bez sztucznych nawozów

Każdy artykuł, który produkowany jest w zgodzie z rozporządzeniem Unii Europejskiej o żywności ekologicznej i Ustawą o rolnictwie ekologicznym, musi być opatrzony odpowiednim znakiem. To warunek konieczny, stanowiący potwierdzenie produkcji bez użycia sztucznych nawozów. Znajduje się on zarówno na produktach importowanych, jak i krajowych. Te ostatnie mogą być dodatkowo opatrzone oznaczeniami regionalnymi, które poświadczają m.in. zrównoważony rozwój. Jak więc rozpoznać certyfikat jakości i co on dokładnie oznacza?