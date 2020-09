Jakie powinno być prawdziwe masło? Wszystko, co trzeba wiedzieć o maśle [PORADNIK]

Pierwsze masło, jak mówi legenda, miało przypadkowo wytrącić się w bukłaku z tłustym mlekiem, przymocowanym do siodła pędzącego jeźdźca. W historii tej jest zapewne ziarno prawdy, i to niemałe, o czym przekonał się każdy, kto zbyt długo ubijał tłustą śmietankę. Czym powinno charakteryzować się dzisiejsze prawdziwe, najczystsze i najdoskonalsze w smaku masło? Tłuszcz na miarę złota Prawdziwe masło to pochodna samego mleka, a zatem składa się ono tylko i wyłącznie z tłuszczu mlecznego. W jego składzie powinna znaleźć się przede wszystkim śmietanka pasteryzowana – ukwaszona w przypadku masła extra o zawartości tłuszczu powyżej 82 procent lub nieukwaszona w przypadku masła śmietankowego o zawartości trzy czwarte tłuszczu. Odmienne metody produkcji powodują też, że masło ekstra ma znacznie mniej laktozy (nawet do pięciu razy), niż masło śmietankowe. Innymi rodzajami masła są także delikatesowe, wyborowe i stołowe, które charakteryzują się zróżnicowaną zawartością tłuszczu mlecznego, lecz zawsze niższą niż 80 procent. Przykładowo margaryna zawiera tego tłuszczu zaledwie 3 procent. – Najwyższej jakości masłem jest masło ekstra, charakteryzujące się bardzo delikatnym i śmietankowym aromatem - mówi Ewa Polińska z MSM Mońki. - Ze względu na swoje właściwości, w porównaniu do innych produktów mlecznych, jest ono znacznie zdrowsze nie tylko dla osób z nietolerancją laktozy, ale także dla osób starszych i chorych. Kluczem do doskonałego smaku jest oczywiście surowiec, z którego powstaje. Jeśli dane masło pochodzi z rejonu słynącego z czystego środowiska i bujnej przyrody, a mleko kupowane jest tylko od lokalnych rolników, możemy mieć pewność, że jego smak znacznie przewyższy walory innych obecnych na rynku konkurentów – dodaje ekspertka.

Kostka masła czy masłopodobna?

Masło, jako produkt stosunkowo drogi w produkcji, charakteryzuje się także ceną wprost proporcjonalną do jego jakości. Powoduje to, że rzesze producentów starają się wprowadzić konsumenta w błąd, okraszając opakowania zgrabnymi formułkami, mającymi na celu ukryć fakt, że jego zawartość może i wygląda jak masło, lecz z pewnością nim nie jest. Aby nie nabrać się na tego typu sztuczki nie dajmy się zwieść samemu opakowaniu. Nawet jeśli jego kolory i szata graficzna wskazują na masło, przeczytajmy jakie napisy na nim umieszczono. Jeśli w opakowaniu nie ma masła, takiego słowa na nim nie znajdziemy. Z łatwością dostrzeżemy natomiast szereg przymiotników, które stanowią bezpośrednie skojarzenie z masłem („śniadaniowe”, „kanapkowe”, „osełkowe”, „śmietankowe”, „ekstra”).

Odwracając opakowanie, tuż przy składzie, zauważymy natomiast „miks tłuszczowy”, „tłuszcze do smarowania” lub „tłuszcz roślinny”.

– Nawet jeśli na opakowaniu jest wskazana wartość 82 procent, sprawdźmy, czy aby na pewno odnosi się ona do zawartości tłuszczu mlecznego w produkcie. Czy nie jest po prostu przypadkowo umieszczona w formie znaku lub nie oznacza zawartości jakiegokolwiek tłuszczu np. oleju palmowego. Wskazówką może być też data przydatności do spożycia. Prawdziwe masło nie może być przechowywane dłużej niż około 40 dni, dlatego kilkumiesięczny termin ważności to także znak, że produkt nie jest pełnowartościowym masłem – mówi ekspert MSM Mońki.

Aby przedłużyć trwałość masła możemy je bez przeszkód zamrozić lub, dawnym zwyczajem, zanurzyć w misce z wodą, zamiast wstawić do lodówki, co sprawi przy okazji, że będzie zawsze miękkie i gotowe do spożycia.



Prawdziwe masło

Prawdziwe masło, pomimo wysokiej kaloryczności, zawiera także cenne dla zdrowia substancje – łatwo przyswajalny i lekkostrawny tłuszcz zwierzęcy, witaminę A, D, E, białko oraz wapń. Masło zawiera także kwas linolowy, który uznawany jest za związek o właściwościach antynowotworowych.

Należy pamiętać, że składniki odżywcze zawarte w naturalnych produktach są lepiej przyswajalne w porównaniu do produktów ze składnikami odżywczymi dodanymi w procesie technologicznym. Ponadto, ze względu na to, że powstaje w całości z naturalnych komponentów, stanowi bezpieczne, a zarazem niezwykle apetyczne uzupełnienie codziennej diety.

