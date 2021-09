Program Kolej Plus. Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Szybkie pociągi pojadą z Krakowa do Olkusza, Niepołomic i Myślenic?

Program Kolej Plus. Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Szybkie pociągi pojadą z Krakowa do Olkusza, Niepołmic i Myślenic?

Województwo Małopolskie zgłosiło pięć projektów do programu Kolej Plus. Trzy z nich dotyczą budowy nowych połączeń kolejowych: Kraków - Olkusz, Kraków - Myślenice oraz Kraków - Niepołomice. Dwa dotyczą natomiast modernizacji istniejących już połączeń Sucha Beskidzka - Żywiec oraz Gorlice - Jasło. W piątek rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące skomunikowania Olkusza z Krakowem.

Siedem par bezpośrednich, przyśpieszonych pociągów dziennie ma kursować na trasie relacji Kraków - Olkusz dzięki budowie łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi 133 i 156 (Borowa Górka – Pieczyska), która pozwoli na ominięcie stacji kolejowej Jaworzno Szczakowa. Pociągi mają kursować z Krakowa do Olkusza przez Krzeszowice, Trzebinię i Bukowno w czasie ok 45 minut. Jednym z elementów inwestycji ma być też budowa nowego przystanku kolejowego na linii 156, w rejonie Zalewu Sosina w Jaworznie. Budowa łącznika o długości 800 metrów to szacunkowy koszt 30-40 mln zł.