Protest przeciwko budowie obwodnicy Liszek przez Cholerzyn. Związek Nauczycielstwa Polskiego: "zagrożenie zdrowia i życia uczniów"

Mieszkańcy Cholerzyna protestują przeciwko poprowadzeniu obwodnicy Liszek przez ich domy, tereny zielone oraz w rejonie zalewu w Kryspinowie. O sprawie szeroko pisaliśmy TUTAJ . Teraz okazuje się, że przeciwko pomysłowi poprowadzenia nowej drogi przez Cholerzyn są również przedstawiciele małopolskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wystosowali w tej sprawie pismo do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

"Oznacza to, że placówka ta, a także dzieci i nauczyciele w niej pracujący, będą narażeni na bezpośrednie oddziaływanie drogi o znaczeniu wojewódzkim, która to będzie obsługiwała ruch tranzytowy o dużym natężeniu" - czytamy w dokumencie, podpisanym przez Arkadiusza Boronia, prezesa Okręgu Małopolskiego ZNP.

Zaznaczają w nim, że z dokumentacji projektowej, przesłanej przez wójta Liszek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wynika, iż proponowany przez gminę przebieg obwodnicy znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od Szkoły Podstawowej im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie.

Planowana droga będzie obsługiwała ruch tranzytowy pomiędzy strefami przemysłowymi: rosnącym zapleczem produkcyjno-magazynowym w rejonie lotniska oraz, po wybudowaniu mostu w miejscowościach Jeziorzany i Kopanka, silnie rozwiniętej strefy przemysłowej w Skawinie.

ZNP w swoim piśmie stwierdza, że taki przebieg jest skrajnie niekorzystny ze względu na zagrożenie zdrowia i życia uczących się w szkole w Cholerzynie dzieci oraz pracujących w niej nauczycieli. Wskazuje, że droga, przeznaczona głównie dla ciężkich pojazdów, wygeneruje m.in. hałas i drgania, co negatywnie wpłynie na środowisko nauki i pracy w szkole podstawowej. Związek zwraca także uwagę na to, że ulokowanie drogi o funkcji obwodnicy w centrum wsi utrudni uczniom oraz nauczycielom bezpieczne dotarcie do placówki i stworzy spore niebezpieczeństwo wypadków.