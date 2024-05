Protesty mieszkańców na osiedlu Pileckiego w Oświęcimiu przyniosły efekt. Ruszyła duża i ważna inwestycja. Zdjęcia

Ruszyła duża i ważna inwestycja na osiedlu Pileckiego w Oświęcimiu

Przeciwko narastającym uciążliwościom zaczęli protestować mieszkańcy. Dwa razy zorganizowali pikiety, blokując drogę dojazdową do centrum obsługi.

Centrum przy ul. Więźniów Oświęcimia w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Pileckiego otwarte zostało w czerwcu ub. roku. Wtedy cały ruch turystyczny przeniósł się w ten rejon. Muzeum w szczycie sezonu odwiedza do nawet kilkunastu tysięcy osób dziennie, w tym większość to turyści zmotoryzowani. Wielu z nich zaczęło zajmować osiedlowe parkingi i wąskie uliczki.

- Nasze protesty dały efekt, na razie w części dotyczącej modernizacji ulic i budowy nowych parkingów - mówi Zofia Smolarek, mieszkanka ul. Pileckiego.

Trwa wycinka drzew związana z przebudową ulic na Pileckiego Bogusław Kwiecień

W ostatnich dniach ruszyły wreszcie prace związane z budową miejsc postojowych na części dotychczasowego boiska osiedlowego. Przewidziane jest tutaj miejsce na ok. 60 pojazdów. Rozpoczęły się także przygotowania do przebudowy w dalszej kolejności ulic wewnątrz osiedla. Cała inwestycja ma potrwać ok. 1,5 roku.

Mieszkańcy Pileckiego liczą, że także inne ich postulaty, które ograniczą istniejące uciążliwości, zostaną spełnione.