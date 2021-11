Przemysław Dudzic: Indywidualne zaszczyty są dla napastnika wartością dodaną. On sam w Hejnale Kęty zdobył już pół setki goli

Czy to świadomość jubileuszowego trafienia wyzwoliła szczególną motywację do walki w meczu przeciwko Żarkom? To właśnie pana gole dały zwycięstwo Hejnałowi 2:1.

Fajnie, że w klubie ktoś liczy takie osiągnięcia, ale - przystępując do meczu - nie myślałem o jubileuszu. Tak się ułożyło, że udało mi się zdobyć dwa gole, więc można było świętować mały jubileusz. Wydaje mi się, że pół setki goli w 45 meczach ligowych, bo nie liczyliśmy tych o Puchar Polski, są niezłym wynikiem dla napastnika.