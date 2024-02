Przepis na obiad. Zobacz pomysły na pyszne obiady na cały luty 2024. Obiady tanie i szybkie [PRZEPISY]

Co na obiad? Jeżeli nie macie pomysłu na obiad – podpowiadamy, co warto ugotować w lutym. Zebraliśmy dla Was TOP 15 przepisów naszych Czytelników. Francuskie koperty nadziewane kurczakiem, pieczarkami czy może pyszne pyzy? Babka ziemniaczana czy tortellini z mięsem i warzywami? Gulasz z pieczarkami czy kopytka? Zobaczcie przepisy naszych Czytelników.

Pomysł na obiad. Jeżeli nie wiecie co przygotować na obiad w lutym – mamy dla Was TOP 15 przepisów na obiad naszych Czytelników.

Francuskie koperty nadziewane kurczakiem, pieczarkami

Spaghetti z domowym pesto i pomidorkami

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem

Kućmok, czyli babka ziemniaczana

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebulą

Pyzy z mięsem z rosołu

Pieróg faszerowany (calzone) z kurczakiem i sosem czosnkowym

Tortellini z mięsem i warzywami

Kotlet de volaille (dewolaj) z piersi kurczaka z grzybami

Ryba z brokułami pod chrupiącą kruszonką

Kopytka z zielonym warzywnym sosem

Gulasz wieprzowy z papryką i pieczarkami

Szpinakowe tagliatelle z łososiem

Zielona zapiekanka makaronowa z pesto, szpinakiem i kurczakiem

Potrawka z kurczaka z rosołu z warzywami

Francuskie koperty nadziewane kurczakiem, pieczarkami [PRZEPIS]

Francuskie koperty nadziewane kurczakiem, pieczarkami. Fot. Joanna Tokarz Składniki 1 płat ciasta francuskiego

8 małych pieczarek

pierś z kurczaka oprószona solą i pieprzem, pokrojona w kostkę

8 plasterków sera rolada ustrzycka

2 łyżki cebulki zapiekanej

1 łyżka przecieru pomidorowego

1 małe jajko

łyżka sezamu sól, pieprz

Wykonanie

Płat ciasta francuskiego podzielić na 8 kawałków. Każdy posmarować w połowie (po przekątnej) przecierem pomidorowym zostawiając jeden róg czysty. Na posmarowany róg położyć plasterek sera żółtego, kilka kawałków pokrojonej piersi z kurczaka i jedną malutką pieczarkę. Posolić i popieprzyć.

Trzy posmarowane rogi zlepić ze sobą na górze, delikatnie możemy również zlepić boki, żeby ser nam nie uciekł.

Do tak przygotowanej koperty wsypać po odrobinie cebulki zapiekanej. Całość posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać sezamem. Piec w nagrzanym do 200 stopni piekarniku około 15-20 minut.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Spaghetti z domowym pesto i pomidorkami [PRZEPIS]

Spaghetti z domowym pesto i pomidorkami. Fot. Iwona Borowiec Składniki: makaron spaghetti

pomidorki koktajlowe

Składniki na pesto:

150 g sera cheddar

150 g orzechów laskowych uprzednio uprażonych na suchej patelni

1/2 ząbka czosnku

2 pęczki natki pietruszki

olej słonecznikowy

łyżka soku z cytryny

sól

Wykonanie

Blendujemy ser i orzechy. Dodajemy czosnek, natkę, sok i olej. Miksujemy całość, solimy i gotowe! Mieszamy z ugotowanym makaronem i pokrojonymi na połówki pomidorkami.

Przepis Iwony Borowiec

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem [PRZEPIS]

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na naleśniki: 1,5 szklanki mleka

1 jajko

1 szklanka mąki

szczypta soli

olej do smażenia Farsz: 400 g pieczarek

1 cebula

100 g sera żółtego

sól

pieprz

oliwa Dodatkowo szczypiorek Wykonanie:

Naleśniki: Do mleka dodać jajko, mąkę oraz sól. Wszystko razem zmiksować. Na patelni z rozgrzanym olejem usmażyć cienkie naleśniki.

Farsz do naleśników: Pieczarki oraz cebulę obrać i pokroić w kostkę. Na oliwie smażyć pieczarki razem z cebulą przez około 10 minut. Oprószyć solą i pieprzem.

Na środek naleśników nałożyć porcję pieczarek. Posypać startym na tarce o dużych otworach żółtym serem. Naleśniki złożyć w sakiewki i związać szczypiorkiem.

Sakiewki ułożyć w naczyniu żaroodpornym i zapiekać około 10 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Kućmok, czyli babka ziemniaczana [PRZEPIS]

Kućmok, czyli babka ziemniaczana. Fot. 123 RF Składniki 1,5 ziemniaków

4 łyżki buki tartej

3 jajka

2 duże cebule

25 dag kiełbasy

15 dag wędzonego boczku

½ łyżeczki majeranku

pieprz, łyżeczka soli, szczypta ostrej papryki

Wykonanie

Ziemniaki obrać i utrzeć na tarce o drobnych oczkach

Cebulę pokroić w małą kostkę , podsmażyć na rumiano na oleju, dodać drobno pokrojoną kiełbasę, szczyptę przypraw, pieprz i udusić pod przykryciem. Utarte ziemniaki wymieszać z jajkami, bułką tartą oraz uduszoną kiełbaską z cebulką. Przyprawić sporą ilością pieprzu i majeranku. Formę do pieczenia dowolnego kształtu wysmarować tłuszczem i posypać tartą bułką. Równomiernie rozłożyć w niej masę ziemniaczaną . Na wierzchu położyć małe kawałki boczku. Piec 1,5 godziny bez przykrycia w temperaturze 150 stopni.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebulą [PRZEPIS]

Ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebulą. Składniki ok. 2 kg ziemniaków

2-3 cebule

40 dag boczku wędzonego

sól

pieprz

Wykonanie

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Ziemniaki obrać, pokroić w talarki. Boczek pokroić w małą kostkę, cebulę – w piórka. W naczyniu żaroodpornym (z pokrywką) układać warstwami – ziemniaki, które posolić i popieprzyć, boczek, odrobinę cebuli. I tak do wyczerpania składników. Naczynie przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około dwie godziny. Na 15 minut przed końcem pieczenia można odkryć pokrywkę, by nadmiar wody z ziemniaków odparował (wszystko zależy od rodzaju ziemniaków).

Przepis Justyny Kalemby

Pyzy z mięsem z rosołu [PRZEPIS]

Pyzy z mięsem z rosołu. Fot. Karolina Marczewska Składniki na pyzy 1 kg ziemniaków

2 żółtka

3 łyżki mąki pszennej

3 łyżki mąki ziemniaczanej

sól

Składniki na farsz 500 g mięsa drobiowego z rosołu

2 cebule

łyżka oleju

łyżeczka majeranku

sól, pieprz Wykonanie

Farsz. Mięso zmielić w maszynce. Cebule pokroić i zeszklić na łyżce oleju, dodać do mięsa, dosmakować majerankiem, solą i pieprzem.

Pyzy. Ziemniaki ugotować, przepuścić przez maszynkę do mielenia lub praskę do ziemniaków, wymieszać z mąkami, żółtkami i solą, zagnieść ciasto. Z ziemniaczanego ciasta formować kulki, rozpłaszczać na dłoni i w środek nakładać łyżeczkę farszu, zlepić. Pyzy gotować we wrzącej i osolonej wodzie przez ok. 8 minut. Podawać z podsmażonym boczkiem i cebulką.

Przepis Karoliny Marczewskiej

Pieróg faszerowany (calzone) z kurczakiem i sosem czosnkowym [PRZEPIS]

Pieróg faszerowany (calzone) z kurczakiem i sosem czosnkowym. Fot. Katarzyna Skuta Składniki na ciasto

50 dag mąki

2 płaskie łyżeczki soli

4 łyżki oliwy

5 dag drożdży

woda Składniki na farsz pojedyncza pierś z kurczaka

zagęszczony sok pomidorowy

1 cebula

brokuł

zioła prowansalskie

pomidor

3 ogórki kiszone

biała mozarella

kukurydza Składniki na sos czosnkowy mały jogurt naturalny

łyżka majonezu

2 ząbki czosnku

żółtko do posmarowania wierzchu pierogów Wykonanie

Ciasto:

Mąkę połączyć z solą i oliwą. Drożdże rozpuścić w 300 ml letniej wody i odstawić na 10 min. Po tym czasie dodać do mąki. Wyrobić ciasto, po czym odstawić aż wyrośnie. Wyrośnięte podzielić na 3 części, rozwałkować i ułożyć na papierze do pieczenia.

Farsz:

Pierś pokroić w kawałki i usmażyć. Cebulę pokroić w piórka, pomidora w plastry, brokuł podzielić na różyczki i krótko gotować, ogórki pokroić w plasterki.

Na połowie każdego rozwałkowanego ciasta rozsmarować sok pomidorowy, posypać ziołami i układać resztę składników. Złożyć jak pieroga, dokładnie zlepić rogi, posmarować żółtkiem. Piec ok. 20-25 min w temp. 180 stopni z termo­obiegiem. Podawać z sosem czosnkowym.

Surowe ciasto można zamrażać. W przypadku pieczenia pierogów na dwóch poziomach na raz, w połowie czasu trzeba zamienić je miejscami, aby się zezłociły.

Jeśli rozłożymy składniki na całym placku, otrzymamy pizzę.

Przepis Katarzyny Skuty

Tortellini z mięsem i warzywami [PRZEPIS]

Tortellini z mięsem i warzywami. Fot. Dorota Wójcicka Składniki 1 opakowanie tortellini z mięsem

1 pierś z kurczaka

10 pieczarek

1 brokuł

50 g żółtego sera

150 ml kremówki

przyprawa do kurczaka

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Tortellini ugotować według przepisu na opakowaniu.

Pierś z kurczaka pokroić w kostkę, posypać przyprawą do kurczaka, wymieszać, usmażyć na oleju.

Pieczarki pokroić na półplasterki, usmażyć na oleju.

Brokuł podzielić na małe różyczki, krótko obgotować w lekko osolonej wodzie (ok. 3-4 minut).

Na dużą patelnię wyłożyć tortellini, dodać kurczaka i pieczarki, wymieszać. Zalać kremówką, zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Dodać brokuły, delikatnie wymieszać. Wyłożyć na talerze, posypać żółtym serem startym na drobnej tarce.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Kotlet de volaille (dewolaj) z piersi kurczaka z grzybami [PRZEPIS]

Kotlet de volaille (dewolaj) z piersi kurczaka z grzybami Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 3 pojedyncze filety z piersi kurczaka

20 dag grzybów leśnych lub pieczarek

1 cebula

1 jajko

1 szklanka bułki tartej

sól

pieprz

oliwa

Wykonanie:

Grzyby (pieczarki) oczyścić, pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Grzyby razem z cebulą podsmażyć 10 minut na oliwie. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem.

Filety z piersi kurczaka cienko rozbić tłuczkiem. Oprószyć solą i pieprzem. Na każdy płat mięsa nałożyć porcję farszu grzybowego. Mięso zwinąć w roladki.

Dewolaje maczać w rozkłóconym jajku i obtoczyć w bułce tartej. Ułożyć na patelni z rozgrzaną oliwią. Smażyć na małym ogniu, na rumiano z każdej strony. Podawać z ziemniakami i surówką.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Ryba z brokułami pod chrupiącą kruszonką [PRZEPIS]

Ryba z brokułami pod chrupiącą kruszonką. Fot. Katarzyna Skuta Składniki filety z dorsza lub miruny

1 brokuł

pół pęczka koperku

pół pęczka natki pietruszki

2 ząbki czosnku

sól

pół kostki masła

3 łyżki bułki tartej

2 łyżki oleju

2 łyżki startego sera długodojrzewającego

Wykonanie

Filety umyć, oczyścić i ułożyć w naczyniu do zapiekania. Brokuły zblanszować w osolonym wrzątku. Miękkie masło utrzeć z przeciśniętym czosnkiem, solą i posiekaną zieleniną. Na rybę nałożyć ziołowe masełko, ułożyć drobne różyczki brokułów. Bułkę tartą wymieszać w miseczce ze startym serem i olejem, wymieszać, aby powstała kruszonka. Posypać nią rybę z brokułami.

Danie zapiekać w 180 stopniach przez ok. 25 min.

Smak kruszonki można wzbogacić drobno posiekanymi suszonymi pomidorami, orzechami włoskimi czy kaparami.

Przepis Katarzyny Skuty

Kopytka z zielonym warzywnym sosem [PRZEPIS]

Kopytka z zielonym warzywnym sosem. Fot. Katarzyna Skuta Składniki na tradycyjne kopytka: 0,5 kg ziemniaków

ok. 0,5 szklanki mąki pszennej

małe jajko

sól

Składniki na sos:

20 dag bobu (może być mrożony)

garść rukoli lub bazylii

2 łyżki śmietany

1-2 ząbki czosnku

sól, pieprz Wykonanie:

Kopytka: Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie. Przecisnąć przez praskę i pozostawić do wystygnięcia. Do wystudzonych ziemniaków wbić jajko, dodać mąkę i wyrobić ciasto. Mąki być może trzeba będzie dodać trochę więcej, ciasto po wyrobieniu nie powinno się lepić do rąk.

Odrywać kawałki ciasta, ba blacie podsypanym mąką nadać im kształt rulonu, po czym odcinać nożem kawałki ciasta. Na końcu każdy z nich przygnieść widelcem, aby powstały prążki. Gotować w osolonym wrzątku około 2-3 minuty od wypłynięcia.

Sos: Bób ugotować w osolonym wrzątku, przestudzić, obrać. Przełożyć do malaksera, dodać śmietanę, rukolę lub bazylię, czosnek, sól i pieprz. Składniki zmiksować na gładko.

Przepis Katarzyny Skuty

Gulasz wieprzowy z papryką i pieczarkami [PRZEPIS]

Gulasz wieprzowy z papryką i pieczarkami. Fot. Stanisław Romek Składniki: 400 g łopatki wieprzowej

100 g pieczarek

1 mała papryka czerwona

1 mała zielona papryka

1 cebula

1 łyżka masła

1 łyżka mąki ryżowej

natka pietruszki

2 łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka wędzonej papryki

szczypta chili

sól

pieprz

woda

Wykonanie

W garnku rozpuszczamy masło i podsmażamy cebulę pokrojoną w piórka. Wieprzowinę kroimy w kostkę, wrzucamy do miseczki, posypujemy mąką i mieszamy. Mięso dodajemy do cebuli i obsmażamy. Dolewamy trochę wody i dusimy mięso do miękkości. Jeżeli jest potrzeba dolewamy więcej wody, żeby mięso nam się nie przypaliło. Dodajemy przyprawy. Paprykę kroimy w kostkę, a pieczarki na większe kawałki i dodajemy do mięsa. Gdy wszystko będzie miękkie podajemy z ulubionymi dodatkami i posypujemy posiekaną natką pietruszki.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Szpinakowe tagliatelle z łososiem [PRZEPIS]

Szpinakowe tagliatelle z łososiem. Fot. Joanna Tokarz Składniki 1,5 szklanki mąki

1 duża garść szpinaku

1 jajko

1/3 łyżeczki soli + odrobina do posolenia ryby

300g fileta z łososia

2 łyżki oliwy z oliwek

100ml śmietanki 30%

4 łyżki pestek granata

pieprz do smaku



Wykonanie

Makaron. W przesianej na blat mące robimy wgłębienie, wbijamy jajko, solimy i dodajemy posiekany drobno szpinak. Siekamy całość, wyrabiamy dłońmi i wałkujemy. Cieniutkie ciasto kroimy maszynką lub nożem na szerokość ok 5-6mm. Gotujemy al dente w osolonej wodzie.

Łososia myjemy, osuszamy i kroimy w grubą kostkę. Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy rybę, doprawiamy, podlewamy śmietanką i cały czas mieszamy aż do miękkości. Łączymy z makaronem i pestkami granatu, podajemy na ciepło.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Zielona zapiekanka makaronowa z pesto, szpinakiem i kurczakiem [PRZEPIS]

Zielona zapiekanka makaronowa z pesto, szpinakiem i kurczakiem. Fot. Aleksandra Faiks Składniki 40 dag makaronu kolanka

podwójna pierś z kurczaka

20 dag mrożonego szpinaku

2 łyżki jogurtu

2 łyżki śmietany

pół opakowania sera blue

suszone pomidory

przyprawy

miseczka pesto z bazylii: zblendowa garść listków bazylii, twardy ser, 2 ząbki czosnku, 3 orzechy włoskie, oliwa, sok z cytryny

Wykonanie

Kurczaka pokroić w kostkę, zamarynować w bazylii, pieprzu i soli. Zmiksować składniki do pesto. Makaron ugotować al dente. Do podsmażonego kurczaka dodać szpinak, a gdy się rozmrozi, pesto. Dodać również ser blue, śmietanę i jogurt. W naczyniu żaroodpornym wymieszać makaron z zawartością patelni, dodać pomidory. Zapiekać przez 20 minut w 180 stopniach.

Przepis Aleksandry Faiks

Potrawka z kurczaka z rosołu z warzywami [PRZEPIS]

Potrawka z kurczaka z rosołu z warzywami. Fot. Karolina Marczewska Składniki mięso z kurczaka z rosołu

3 ząbki czosnku

1 cebula

6 pieczarek

1 papryka

2 pomidory

1 cukinia

1 łyżka oleju rzepakowego

sól, pieprz

1-2 łyżeczki przyprawy gyros (w składzie m.in. kolendra, czosnek, kmin rzymski, imbir, kardamon, rozmaryn)

ryż

Wykonanie

Mięso z rosołu oddzielić od kości. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju, dodać posiekany czosnek i pieczarki. Następnie wrzucić mięso, pokrojoną paprykę oraz pomidory obrane ze skóry i pokrojone w kostkę. Pod koniec duszenia wrzucić cukinię pokrojoną w kostkę (cukinia szybko staje się miękka). Doprawić solą, pieprzem i przyprawą gyros. Podawać z ryżem.

Przepis Karoliny Marczewskiej

