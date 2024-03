Przepisy wielkanocne od Masterchefa. Diabelskie jajka czy jajka po szkocku - oto nietypowe potrawy na świąteczny stół

Marmurkowe jajka po chińsku, panierowane jajka po szkocku, diabelsko pyszne jajka, czyli amerykańskie deviled eggs i serowo-jajeczne wiosenne babeczki. Oto pomysły na jajka wielkanocne w nietypowym wydaniu. Tomasz Strzelczyk, znany vloger i finalista kulinarnego show Masterchef zdradza przepisy na jajka inne niż wszystkie. Gotowi na Wielkanoc 2024 z Masterchefem?

Żurek, babka, domowy pasztet – trudno wyobrazić sobie bez nich Wielkanocy. Na świątecznym śniadaniu nie może także zabraknąć jajek, które jako pisanki są piękną ozdobą, a serwowane z majonezem i szczypiorem stanowią pyszny dodatek do wędlin lub sałatek. To jednak nie wszystko - można podawać je na różne sposoby, często inspirowane kuchniami świata. Sprawdź, jakie potrawy z nich przygotować!

Tomasz Strzelczyk. Tradycyjne wielkanocne dania są niezaprzeczalnie pyszne, ale nie oznacza to wcale, że w święta nie ma miejsca na eksperymenty w kuchni. Wręcz przeciwnie – to idealna okazja do wypróbowania przepisów na oryginalne potrawy, które zaskoczą wszystkich gości i być może zagoszczą w twoim menu na dłużej. Wyjątkowe potrawy z jajek wybrał Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), twórca kanału YouTube, autor książek kulinarnych oraz ekspert marki Instant Pot.

Marmurkowe jajka po… chińsku

Bogatozdobione lub jednokolorowe pisanki to niewątpliwa ozdoba wielkanocnego stołu, ale okazuje się, że dekorować można nie tylko skorupki, ale też same jajka, nadając im przy okazji ciekawego smaku. Marmurkowy wzór i słodko-kwaśny aromat osiągniesz przygotowując jajka herbaciane, czyli popularny street food rodem z Chin. Składniki 12 jajek

woda do gotowania Marynata 4 torebki czarnej herbaty

1,5 szklanki sosu sojowego

2 łyżeczki cukru

2 laski cynamonu

2-3 gwiazdki anyżu

skórka z pomarańczy

Wykonanie

Przygotowanie rozpocznij od umieszczenia w garnku lub multicookerze jajek, zalania ich wodą do całkowitego przykrycia, a następnie dodania wszystkich składników marynaty i ugotowania na twardo. Korzystając z urządzenia z opcją gotowania pod ciśnieniem zajmie to ok. 4 minuty, natomiast w przypadku garnka będzie to 10 minut od momentu doprowadzenia wody do wrzenia. Gdy jajka będą gotowe, wyjmij je z naczynia, ale nie wylewaj płynu, w którym się gotowały. Każde z jajek rozbij delikatnie łyżką, tak żeby w skorupce pojawiły się drobne pęknięcia. „Popękane” jajka w skorupkach przełóż ponownie do płynu i pozostaw na 18 godzin – po tym czasie możesz w końcu je obrać i cieszyć się oryginalnym smakiem oraz ciekawym wyglądem.

Panierowane jajka po szkocku

Kolejną potrawą, która doskonale sprawdzi się na wielkanocnym śniadaniu, choć sama w sobie nie ma nic wspólnego ze świąteczną tradycją są… jajka po szkocku! Ugotowane na twardo, a następnie smażone w chrupiącej panierce z bułki i mięsa mielonego będą doskonale smakować zarówno podawane w wersji na ciepło, jak i na zimno.

Składniki (4 porcje) 4 jajka

0,5 kg mięsa wieprzowo-wołowego

sól, pieprz Panierka bułka tarta lub panko

mąka

2 jajka Wykonanie

Na początek ugotuj jajka na twardo pod ciśnieniem w multicookerze lub w zwykłym garnku, a gdy ostygną obierz ze skorupek. Mięso mielone dopraw solą i pieprzem, po czym podziel na 4 równe części i uformuj z nich płaskie kotleciki, którymi obłożysz ugotowane jajka. Teraz pora na panierowanie jajeczno-mięsnych kulek – najpierw oprósz je w mące, następnie zanurz w rozbełtanym jajku, obtocz bułką tartą lub panko i dociśnij panierkę do jajek. Pozostaje tylko je usmażyć – w air fryerze potrzebują ok. 15 minut w 200 stopniach, natomiast w przypadku smażenia na głębokim rozgrzanym tłuszczu ok. 8 minut z każdej strony.

Diabelsko pyszne jajka, czyli amerykańskie deviled eggs

Faszerowane jajka to wielkanocny klasyk – na polskich stołach nie brakuje tych nadziewanym szynką, pieczarkami czy szczypiorkiem. Jedną ze smakowitych wersji tego typu dania są amerykańskie deviled eggs, czyli jajka po diabelsku, które swoją nazwę zawdzięczają dodatkowi suszonej papryki, a w naszej wersji – także pikantnej posypki z bułki tartej. Składniki 10 jajek

pół szklanki majonezu

2 łyżeczki musztardy dijon

1 łyżeczka białego octu winnego

sos sriracha – do smaku

sól, pieprz Posypka 150 g bułki tartej – ok. 1,5 szklanki

2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju roślinnego

1 łyżeczka słodkiej papryki

szczypta ostrej papryczki

1 łyżeczka czosnku granulowanego

1,5 łyżki posiekanej pietruszki

Wykonanie

Ugotowane na twardo jajka po wystudzeniu delikatnie obierz ze skorupek i przekrój na równe połówki. Wydrąż z nich łyżeczką żółtka i przełóż do oddzielnego naczynia, w którym połączysz je z majonezem, octem winnym, musztardą oraz sosem sriracha. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na jednolitą masę i dopraw do smaku – żółtka możesz rozdrobnić wcześniej widelcem, tak aby pozbyć się wszystkich grudek. W czasie, kiedy składniki nadzienia będą się przegryzać, możesz przygotować chrupiącą posypkę. Na patelni lub w multicookerze rozgrzej olej lub oliwę, dodaj do niej bułkę tartą oraz pozostałe składniki i przyprawy. Smaż do uzyskania złocistego koloru, co chwilę mieszając, żeby uniknąć przypalenia. Kiedy posypka będzie gotowa pora nadziać białka masą – najlepiej sprawdzi się do tego rękaw cukierniczy lub szpryca, ale jeśli nie masz ich pod ręką, możesz skorzystać z małej łyżeczki. Nadziane jajka oprósz podsmażoną z przyprawami bułką tartą i voila!

Serowo-jajeczne wiosenne babeczki

Jajka to podstawowy składnik wielu deserów, ale są też bazą wytrawnych wypieków jak jajeczne muffiny. W wersji wielkanocnej doskonale sprawdzą się te z dodatkiem sera, brokułów i papryki, które dzięki żywym kolorom wprowadzą na stół powiew wiosny. Składniki 4 jajka

2 łyżki serka śmietankowego

1 cebula pokrojona w kostkę

1 szklanka posiekanych różyczek brokuła

pół szklanki papryki pokrojonej w kostkę

pół szklanki startego sera cheddar

sól, pieprz

Wykonanie

Przyrządzanie babeczek zacznij od masy jajecznej – w naczyniu zblenduj ze sobą jajka z serkiem śmietankowym oraz dopraw szczyptą soli i pieprzu. Następnie pokrój warzywa i przygotuj foremki – ok. 10 sztuk, nasmaruj je masłem, dzięki czemu muffiny nie będą do nich przywierać. Do każdej foremki nałóż brokuły, paprykę oraz cebulę, po czym zalej przygotowaną wcześniej masą mniej więcej do połowy wysokości i posyp startym serem. Wystarczy już tylko „upiec” babeczki. W multicookerze z opcją gotowania na parze powinny spędzić 8 minut (przed włożeniem ich do urządzenia, koniecznie wlej na dno szklankę wody), a po upływie tego czasu pozostaw multicooker do naturalnego uwolnienia pary. W przypadku piekarnika obróbka termiczna potrwa ok. 20-25 minut, w temperaturze 180 stopni. Babeczki najlepiej smakują podawane na ciepło.

W wielkanocnym menu znajdzie się miejsce zarówno dla tradycyjnych potraw, jak i oryginalnych dań, które mogą być inspirowane kuchniami świata. Niezależnie od tego czy postawisz na te mniej znane przepisy, czy sprawdzone i przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury, najważniejszy w święta jest czas spędzony w gronie najbliższych.

