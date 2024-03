Jajka wielkanocne – czym kolorować, jak gotować, faszerowanie jajek – wszystko, co musisz wiedzieć o jajkach! [PORADNIK, PRZEPISY]

Jajka to symbol życia i Wielkanocy. W ciągu roku zjadamy ich blisko 150, a w czasie świąt zapewne więcej niż na co dzień. Jak i czym barwić jajka? Jak gotować, by miały piękny kolor? Czym faszerować wielkanocne jaja? Podpowiadamy!

Jajka wielkanocne. Czy jajka są zdrowe? Tak! Według Światowej Organizacji Zdrowia bez obawy o swoje zdrowie możemy zjadać nawet 10 jajek tygodniowo. Jaja są przede wszystkim źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka. Jaja są przede wszystkim źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka. fot. pixabay Spożycie jednego jaja uzupełnia ok. 25 procent zapotrzebowania dorosłego człowieka na ten składnik. Ponadto jajko jest źródłem niemal wszystkich witamin (z wyjątkiem witaminy C). To doskonałe źródło witamin A, E i D oraz luteiny, która pozytywnie wpływa na ludzki wzrok.

Czym barwić wielkanocne jajka?

Przygotowania do Wielkanocy z jajkami w roli głównej zacznijmy od pisanek!

Czym barwić jaja? Na rynku dostępnych jest mnóstwo barwników, ale te najlepsze znajdują się... w naszej kuchni!

Niezawodną i sprawdzoną metodą jest barwienie jajek w łuskach z cebuli. Gotowane krócej zyskają jasnobrązowy kolor, gotowane dłużej nabiorą mocnego, pięknego brązu. Czym barwić jaja? Na rynku dostępnych jest mnóstwo barwników, ale te najlepsze znajdują się... w naszej kuchni! fot. pixabay Jak uzyskać inne barwy wielkanocnych jajek?

Żółty – kurkuma, curry, liście brzozy i olchy

Złoty – łupiny orzecha włoskiego i łupiny z cebuli (cebuli musi być więcej niż orzecha)

Pomarańczowy – sok z marchwi

Jasnoczerwony – żurawina

Różowy – sok z buraka, łupiny czerwonej cebuli

Fioletowy – owoce czarnego bzu

Granatowy – pokrojone liście czerwonej kapusty i kilka kropli octu

Zielony – szpinak, młode zboże, młoda trawa, pokrzywa

Czarny – kora dębu Dopiero w XII wieku Kościół katolicki włączył pisanki do świątecznej obrzędowości. fot. pixabay Ciekawostką jest fakt, że najstarsze polskie pisanki pochodzą z końca X wieku. Jednak i te nie były jeszcze związane z Wielkanocą, lecz z pogańskim zwyczajem, odnoszącym się do kultu zmarłych, w którym jajko – początek nowego życia – odgrywało ważną rolę. Dopiero w XII wieku Kościół katolicki włączył pisanki do świątecznej obrzędowości i zezwolił na spożywanie jajek w Wielką Niedzielę.

Gotowanie wielkanocnych jajek – niezawodne sposoby!

Jak gotować jajka, żeby skorupki nie pękały? Co zrobić, żeby żółtka nie miały sinej obwódki? Dlaczego nie należy gotować jajek na twardo powyżej 10 minut?

Wielkanocne jajka przede wszystkim nie lubią dużego ognia. Warto gotować je na małym ogniu, a do wody dodać..... drewienko. Jajka pękają m.in. poprzez różnicę temperatur jajek i wody. fot. pixabay Jajka pękają również poprzez różnicę temperatur jajek i wody. Aby tego uniknąć nie należy wrzucać jajka "prosto z lodówki" do wrzątku.

Najlepiej wyjąć je wcześniej i trochę odczekać, zanim rozpocznie się gotowanie. Niektórzy radzą też, aby zrobić szpilką małą dziurkę od grubszej strony jajka i dopiero wtedy ugotować.

Według tradycyjnych, babcinych rad należy dosypać sól do wody, w której zamierzamy ugotować jajka.

Wkładając jajka bezpośrednio do wrzątku pamiętajmy, że: po 3 minutach żółtko jajka będzie miękkie, a białko lekko ścięte

po 3,5 minutach żółtko będzie zagęszczone, a białko całkowicie się zetnie

po 5 minutach żółtko nadal będzie miękkie, a białko mocno ścięte

po 6 minutach żółtko mocno zagęszczone, a białko bardzo mocno ścięte

powyżej 7 minut jajko będzie ugotowane na twardo

Faszerowanie wielkanocnych jajek. Farsze do jajek

Jajka faszerowane. Oto przekąska, której prawie nigdy nie mamy dość. Pojawia się na rozmaitych przyjęciach, lecz najbardziej kojarzona jest ze świątecznym stołem. Na tle białego obrusu i zielonych gałązek bukszpanu prezentuje się zdecydowanie najlepiej! Czym faszerować jajka?

Co najczęściej pojawia się w jajecznych nadzieniach? Pieczarki, szczypiorek, rzodkiewka i rzeżucha. Wypróbowane dodatki sprawiają, że czujemy się w kuchni pewnie. Potrawa, którą przyrządzaliśmy już tyle razy, przecież nie może się nie udać, prawda? Może za to… się znudzić!

Niech nasz świąteczny poczęstunek będzie inny niż wszystkie. Wykorzystajmy do nadzienia świeże, kremowe awokado. Kontynuujmy zieloną passę ze szpinakiem i roślinnymi kiełkami.

Ryby – wędzony łosoś lub tuńczyk – sprawdzą się świetnie, zwłaszcza w towarzystwie koperku. Owoce morza także pasują do tradycyjnego, wielkanocnego stołu. Lepiej zawczasu zaplanować dokładki! Nie możemy zdecydować się na wybór jednego farszu? Nie ma takiej potrzeby! Dla głodnych wrażeń polecamy przepis na jajka faszerowane – do wyboru, do koloru!

Wielkanocne jajka faszerowane na różne sposoby [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane na różne sposoby. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 10 jaj ugotowanych na twardo

3 łyżeczki wasabi

łyżka buraczków

3 łyżki utartego chrzanu

koperek, szczypiorek do dekoracji

Wykonanie

Jajka przekroić, wyjąć żółtka i rozgnieść widelcem. Roztarte żółtka podzielić na 3 części - do jednej dodać wasabi, do drugiej buraczki, do trzeciej chrzan. Wymieszać każdą oddzielnie i w ten sposób uzyskamy farsz do jajek o różnych kolorach. Jajka efektownie wyglądają ułożone na talerzu i posypane szczypiorkiem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Jajka faszerowane pieczarkami [PRZEPIS]

Jajka faszerowane pieczarkami. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 10 jajek ugotowanych na twardo

10 świeżych pieczarek

1 średnia cebula

3 łyżki masła

sól, pieprz, vegeta do smaku Wykonanie

Pieczarki obrać i pokroić w plastry, przelać wrzątkiem i odcedzić.

Cebulę pokroić w kostkę i zarumienić na maśle, dodać pieczarki i około 5 minut dusić pod przykryciem. Wystudzone grzybki rozdrobnić blenderem, dodać żółtka, przyprawić do smaku. Tak przygotowaną pastą napełnić białka. Udekorować według własnej fantazji i uznania.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Jajka faszerowane na zielono [PRZEPIS]

Jajka faszerowane na zielono. Fot. Andżelika Knop Składniki średni brokuł

150 g sera feta

30 g pestek dyni

100 g rukoli

3 łyżki musztardy rosyjskiej

sok z połowy cytryny

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Brokuła umyć, podzielić na małe różyczki i ugotować ok. 3-4 minut, tak aby był al dente. Odstawić do przestygnięcia. Fetę pokroić na małe kawałki, a pestki dyni uprażyć na suchej patelni. Rukolę umyć i osuszyć. W misce malaksera umieścić brokuły, fetę, rukolę, pestki dyni, musztardę i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zmiksować, aż do uzyskania jednolitej masy. Jajka faszerować pastą.

Przepis Andżeliki Knop

Z jajem dookoła świata

Obchody Świąt Wielkanocnych w każdym rejonie świata wyglądają inaczej. W Polsce istnieje spore zróżnicowanie w zależności od regionu, w którym się znajdziemy. Nawet pisanka niejedno ma imię! Możemy przygotować:

kraszanki

drapanki

nalepianki. W wielu domach do dziś gra się w „walatkę”, polegającą na zderzaniu jajek, by sprawdzić kto posiada najbardziej wytrzymały egzemplarz.

W zagranicznych tradycjach jajka również pełnią ważną funkcję.

W Wielkiej Brytanii nadal popularne jest organizowanie wyścigów w turlaniu jajek. Dzieci nie mogą doczekać się świątecznego poranka, by wyruszyć na poszukiwania czekoladowych jaj, ukrytych w ogrodzie. Dzieci nie mogą doczekać się świątecznego poranka, by wyruszyć na poszukiwania czekoladowych jaj, ukrytych w ogrodzie. fot. pixabay Podobne emocje towarzyszą najmłodszym we Francji i Niemczech. Tradycja dotarła nawet do Australii!

W Stanach Zjednoczonych organizowane są liczne parady, w czasie których najmodniejszym elementem stroju stają się… kapelusze. Świąteczne „Easter Bonnet” są bogato zdobione symbolami związanymi z Wielkanocą. Nie może zabraknąć jajek!

Szukacie pomysłów na dania wielkanocne? Zobaczcie koniecznie:

Wideo Babka z rumem