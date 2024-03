Tradycyjne sposoby na gotowanie wielkanocnych jaj. Jak gotować jajka? [PORADNIK]

Poprosiliśmy Aleksandra Zachutę, szefa kuchni, Małopolskiego Ambasadora Smaku o kilka porad na temat gotowania wielkanocnych jajek.

Aleksander Zachuta.

Jajko na twardo umie ugotować chyba każdy. Są jakieś triki na idealne jajko?

Wielkanocne jajka przede wszystkim nie lubią dużego ognia. Warto gotować je na małym ogniu, a do wody dodać..... drewienko. Jak uczy mądrość ludowa, właściwości drewna sprawiają, że jajka nie pękają podczas gotowania. Ta tradycyjna rada podobno doskonale się sprawdza.

No właśnie. Pęknięta skorupka to zmora...

Jajka pękają również poprzez różnicę temperatur jajek i wody. Aby tego uniknąć nie należy wrzucać jajka "prosto z lodówki" do wrzątku. Najlepiej wyjąć je wcześniej i trochę odczekać, zanim rozpocznie się gotowanie. Niektórzy radzą też, aby zrobić szpilką małą dziurkę od grubszej strony jajka i dopiero wtedy ugotować.