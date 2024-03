Wielkanocne pasztety: z królika, drobiowe i wieprzowe. Zobacz, jak zrobić świąteczny pasztet [PRZEPISY]

Wielkanocny pasztet z królika czy z drobiu? A może z mięsa wieprzowego i boczku? Wszystko zależy od naszych preferencji smakowych. Jedno jest pewne – pasztet na wielkanocnym stole pojawić się musi! Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne domowe pasztety!

Choć pasztet można podawać na ciepło, w formie dania obiadowego z dodatkiem sosu, co praktykowano bardzo często jeszcze na początku XX wieku, zdecydowanie większą popularnością cieszy się on w wersji na zimno, jako dodatek do pieczywa lub przystawka.

Jak zrobić dobry pasztet na Wielkanoc? Podpowiadamy!

Pyszny, domowy pasztet z łopatki wieprzowej i boczku [PRZEPIS]

Pyszny, domowy pasztet z łopatki wieprzowej i boczku. fot. pixabay Składniki 1/2 kg łopatki wieprzowej

1/2 kg boczku surowego

1/2 kg wątróbki drobiowej lub wieprzowej

bułka

3 jajka

liść laurowy

ziele angielskie

pieprz

sól

gałka muszkatołowa

duża cebula

łyżka smalcu

Wykonanie

Mięso (bez wątróbki) przysmażyć na mocnym ogniu, następnie podlać wodą, dodać przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz i dusić do miękkości.

W międzyczasie namoczyć bułkę i krótko sparzyć wątróbkę wrzątkiem.

Miękkie, przestudzone mięso i sparzoną wątróbkę przepuścić trzy razy przez maszynkę do mięsa, dodać namoczoną bułkę przepuszczoną przez maszynkę. Cebulę podsmażyć na smalcu i dodać do masy pasztetowej. Wbić 3 jajka.

Masę przyprawić pieprzem, solą i koniecznie dużą ilością gałki muszkatołowej.

Dokładnie wymieszać. Włożyć do foremek i piec w temperaturze 180 stopni około godziny.

Przepis Justyny Kalemby

Pasztet z królika Koła Gospodyń z Białki na świąteczny stół [PRZEPIS]

Pasztet z królika Koła Gospodyń z Białki na świąteczny stół. Fot. Koło Gospodyń w Białce Składniki królik (ok. 2 kg)

0,5 kg mięsa wieprzowego (łopatka)

2-3 jaja

20 dag wątróbki drobiowej

20 dag boczku wędzonego

kilka suszonych grzybków

ewentualnie 20 dag pieczarek

2 czerstwe bułki

10 dag smalcu

2 cebule

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, imbir, tarta bułka

Wykonanie

Umyć i pokroić na kawałki królika. Mięso, boczek i grzyby oraz cebulę dusić na małym ogniu w niewielkiej ilości wody. Gdy mięso będzie prawie miękkie, dodać wątrobę, aby straciła krwisty kolor. Naczynie z mięsem zdjąć z ognia, dodać bułki i odstawić do ostygnięcia. Następnie wyjąć mięso, usunąć kości i przepuścić 3 razy przez maszynkę z namoczonymi bułkami i grzybami. Dodać do masy jaja i przyprawy, dobrze wyrobić. Wyłożyć do formy wysmarowanej smalcem i posypanej bułką tartą. Piec w temperaturze 180 st. przez około 1,5 godziny.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Wielkanocny pasztet z królika z jajkami od Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Wielkanocny pasztet z królika z jajkami od Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 1 królik - około 1 i 1/2 kg

1/2 kg podgardla wieprzowego

1 duże udko z kurczaka

20 dag słoniny

30 dag wątróbki drobiowej

2 jajka

1 czerstwa bułka

1 mały seler

1 korzeń pietruszki

1 duża cebula

3-4 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

gałka muszkatołowa

sól, pieprz Dodatkowo foremki aluminiowe lub wąska brytfanka do upieczenia pasztetu Ewentualnie jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Królika, podgardle i udko opłukać, ułożyć w rondlu, zalać wodą, dodać ziele angielski i liść laurowy. Gotować około dwóch godzin na wolnym ogniu.

Słoninę pokroić w kostkę i wytopić, aby powstały rumiane skwareczki. Dodać pokrojoną cebulę i przez 5 minut dusić. Do tak przygotowanego tłuszczu dodać opłukane i osuszone wątróbki, przykryć patelnie i dusić 8-10 minut. Odstawić do wystudzenia. Ugotowane mięso obrać z kości. Bułkę namoczyć w szklance wywaru. Mięso, wątróbkę i namoczona bułkę zemleć dwa razy. Do masy dodać jajka i przyprawy: pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Wyrobić na pulchną masę, nałożyć do foremek wysmarowanych tłuszczem do wysokości trzech czwartych foremki. Piec w nagrzanym piekarniku około godziny, pasztet jest upieczony gdy lekko się zrumieni.

Podawać z żurawiną.

Nakładając pasztet do foremek, można dodać jajka ugotowane na twardo.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Świąteczny pasztet drobiowo-wieprzowy Koła Gospodyń Wiejskich z Poskwitowa Starego [PRZEPIS]

Świąteczny pasztet drobiowo-wieprzowy Koła Gospodyń Wiejskich z Poskwitowa Starego. Fot. 123 RF Składniki 1 kg łopatki

1 kg surowego boczku

kaczka lub królik

60 dag wątroby wieprzowej lub drobiowej

7 jajek

weka

4-5 cebul

przyprawy do smaku (sól, pieprz, gałka muszkatołowa, liść laurowy, ziele angielskie)

włoszczyzna bez kapusty

smalec

Wykonanie

Mięso ugotować do miękkości z przyprawami i jarzynami. Wyjąć i zemleć w maszynce. W wodzie po mięsie namoczyć wekę. Cebule poddusić na rumiano na smalcu. Wekę i cebulę dodać do zmielonego mięsa, do masy wbić jajka. Dobrze wyrobić i doprawić do smaku. Upiec w wąskich brytfankach.

Wielkanocny pasztet na ostatnią chwilę bez pieczenia [PRZEPIS]

Pasztet na ostatnią chwilę bez pieczenia. Fot. 123 RF Składniki 200 g wątróbek drobiowych

200 g masła

50 ml miodu pitnego lub wiśniówki

konfitura z czerwonej cebuli

2-3 łyżki mąki do obtoczenia wątróbek

2 łyżki suszonej żurawiny + do dekoracji

sól, pieprz, ewentualnie mielone przyprawy korzenne np. anyż

Wykonanie

Żurawinę namoczyć w alkoholu przez kilka godzin, najlepiej przez noc. Oczyścić wątróbkę, obtoczyć w mące i krótko obsmażyć na 3 łyżkach masła, na złoty kolor.

Odstawić, by ostygły. W garnku roztopić resztę masła. Gdy się zagotuje, starannie zebrać szumowiny. Zdjąć z ognia.

Żurawinę i wątróbkę zmiksować w blenderze na gładką masę, powoli dodając sklarowane masło. Doprawić solą, pieprzem i ewentualnie anyżem. Przełożyć pasztet do foremki. Wstawić do lodówki na godzinę. Wyjąć na talerz. Ozdobić żurawiną i konfiturą z czerwonej cebuli.

Przepis Janiny Czai

Pasztet z fasoli i kaszy jaglanej [PRZEPIS]

Pasztet z fasoli i kaszy jaglanej. Fot. Paweł Epler Składniki 0,7 kg suchej fasoli „Piękny Jaś”

szklanka suchej kaszy jaglanej

duża cebula biała

cebula czerwona

4 ząbki czosnku

1/2 szklanki oleju - słonecznikowy lub rzepakowy

3/4 szklanki płatków drożdżowych

Wykonanie

Przygotowywanie pasztetu należy zacząć dzień wcześniej. Fasolę namoczyć w dużej ilości zimnej wody na co najmniej 12 godzin. Rano wodę odlać, zalać fasolę świeżą wodą i gotować do miękkości. Fasolę ugotować na bardzo miękko, odcedzić i zostawić do ostygnięcia. Kaszę jaglaną ugotować w proporcji 1:2, czyli na jedną szklankę kaszy, dać dwie szklanki wody.

Ja kaszę wsypuję do garnka z grubym dnem i prażę na mocnym ogniu. Prażę do momentu aż ziarenka kaszy zmienią kolor i zaczną pachnieć karmelem. Wtedy dopiero zalewam zimną wodą i gotuję. Zostawiam do ostygnięcia.

Obie cebule drobno posiekać i usmażyć na odrobinie oleju na złoty kolor. Do dużej miski wrzucić fasolę i kaszę oraz wlać olej. Zblendować na gładką masę. Jak będzie za sucho, można dodać po odrobinie oleju. Masa ma być zwarta, a nie lejąca.

Do masy dodać cebulę, wyciśnięty czosnek oraz płatki drożdżowe, wymieszać szpatułką. Doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Zostawić na 20 minut, żeby płatki drożdżowe napęczniały i zespoliły pasztet. Masę przełożyć do wyłożonej papierem foremki i dokładnie rozprowadzić.

Włożyć do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 45 minut. Wierzch popęka i zarumieni się. Na wierzchu można ułożyć paski papryki lub pomidorki koktajlowe. Pasztet po wyjęciu zostawić do całkowitego wystygnięcia.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga "Lady Kitchen"

